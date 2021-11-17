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TRT1 Alparslan Büyük Selçuklu'da Akça Hatun Fahriye Evcen'in 'uluma' sahnesi alay konusu oldu

TRT1'de yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin başrollerinden Fahriye Evcen'în canlandırdığı Akça Hatun (Aka Hatun) karakterinin uluyarak kurtlara seslendiği sahne sosyal medyada 'dalga' konusu oldu. Evcen'in dizideki oyunculuğuna eleştiri yağdı.

TRT'de 15 Kasım Pazartesi akşamı yayınlanan 2. bölümüyle ekranlara gelen Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin Akça Hatun’u Fahriye Evcen'in kurtlarla iletişime geçmek için 'uluduğu' sahne sosyal medyada yerden yere vuruldu. Dalga konusu haline gelen uluma sahnesi dizinin bile önüne geçti.  Sosyal medyada Fahriye Evcen'in uluduğu sahnelerden kırpılan videolarla oluşturulan paylaşımlar defalarca paylaşılarak ti'ye alındı.

İkinci bölümüyle seyircisinin karşısına çıkan Alparslan dizisinde Evcen'in oyunculuğu da eleştiri konusu olurken, sıklıkla ünlü olmasını sağlayan 'Yaprak Dökümü' dizisindeki 'Necla' rolüne göndermeler yapılan caps'ler paylaşıldı.

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