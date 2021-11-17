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İzmir'de akrabalar birbirine girdi! Güpegündüz silahlı çatışma anı kamerada

İZMİR'de akrabalar arasında çıkan silahlı çatışma anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde çatışmanın ortasında kalan 2 kişinin kaçmaya çalıştıkları anlar da yer alırken, olayla ilgili 10 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 15.30 sıralarında ilçeye bağlı Göksu Mahallesi 682/1 sokakta meydana geldi. İddiaya göre akraba oldukları öğrenilen iki grup arasında başlayan sözlü sataşma büyüyerek kavgaya dönüştü. Ardından iki grup pompalı tüfek ve silahlarla birbirlerine ateş açarken, meydana gelen olayda park halindeki hafif ticari araç ile otomobile kurşunlar isabet etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için polis ekipleri çalışma yürütürken, havadan helikopterin de destek verdiği operasyonda olaya karıştığı belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan meydana gelen silahlı çatışma bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüde bir grubun silahla etrafa ateş açtığı, bu sırada çatışmanın ortasında kalan 2 kişinin saklanarak kaçmaya çalıştığı anlar yer aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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