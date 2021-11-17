TRT1 Bizim Köyün Kızları program çekiminde tekne kazası Yarışmacı denize düştü!

TRT1'de yayınlanan Bizim Köyün Kızları programının tekne çekimlerinde bir yarışmacı dengesini kaybederek tekneden denize düşerek büyük bir tehlike atlattı.

TRT1 ekranlarında hafta içi her gün ekrana gelen Bizim Köyün Kızları isimli yarışma programında büyük bir talihsizlik yaşandı.

Yarışmacılardan Gizem Zehra Köylü, program sırasında denize düştü. Olaya tekne mürettebatı müdahale ederken, yarışmacı Gizem'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

TRT1'de ekranlara getirilen "Bizim Köyün Kızları" programında yürekleri ağızlara getiren kazanın görüntüleri sosyal medyaya da yansıdı.

4'er kişiden oluşan 8 kız, bir yarışma etabı için balık tutmak üzere Kefken Limanı'ndan 17 metrelik bir balıkçı teknesi ile birlikte limandan ayrıldı.





10 mil açıkta ilk balık ağını çektikten sonra tutulan balıkları ayıklamak üzere teknenin güvertesine çıkan 19 yaşındaki yarışmacı Gizem Zehra Köylü bir anda denize düştü.





Gizem'in takım arkadaşları bu yaşananlar üzerine şoke olurken, tekne mürettebatı hemen olaya müdahale etti.

Mürettebat hemen ip ve can simidi atarak yarışmacıyı Karadeniz'in soğuk sularından çıkardı.