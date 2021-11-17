Kemal Kılıçdaroğlu'na 'kırmızı halımız yok' deyip yaptığı şaşkına çevirdi! Esnaflar alkışladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sabahın erken saatlerinde Ankara Hali'nde esnaf ziyareti yaparken renkli anlar yaşandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Hali'nde esnaf ziyareti yaparak, esnafın dertlerini dinledi. Artan meyve sebze fiyatlarını yerinde inceledi. Esnafı dinlemesinin ardından Kılıçdaroğlu, toptancılarla, esnaflarla ve vatandaşlarla kahvaltı yaptı. Ziyaret sırasında bir esnaf, "Bizim kırmızı halımız yok" diyerek Kılıçdaroğlu'nun ayaklarının önüne montunu serdi. Kılıçdaroğlu, monta basmadan üzerinden adım attı. Kılıçdaroğlu'nun monta basmaması üzerine esnaflar alkışladı.