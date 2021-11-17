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Düzce'de deprem anı kamerada! Vatandaşlar korkuyla kendilerini böyle dışarı attı

DÜZCE'de saat 15.40'da 5.3 şiddetinde deprem meydana geldi. Sarsıntı Kocaeli, Sakarya, Bolu ve İstanbul olmak üzere çevre illerden de hissedildi. Düzce'de depremin şiddetini hisseden vatandaşlar korkuyla evlerinden dışarıya çıktı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, merkez üssü Düzce merkez olan 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 15.40'taki deprem, yerin 18,02 kilometre derinliğinde oldu. Sarsıntı, İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Bursa'da da hissedildi. Düzce ve Bolu’da halk, panikle sokaklara döküldü. Düzce’de polis ve jandarma ekipleri, bölgede devriye görevinde bulunurken, şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı. Düzce’de bazı evlerde sarsıntı ile eşyaların devrilerek, hasar gördüğü belirtildi. Depremin ardından artçı sarsıntılar, devam etti.

Depremin merkez üssüne yakın Yayakbaşı köyünün muhtarı Hayrettin Koç, DHA muhabirine verdiği bilgide, "Depremi çok şiddetli olarak hissettik. Köyümüzde herhangi bir hasar, yıkım söz konusu değil. Çevre köylerden de olumsuz bir şey duymadık şu ana kadar” dedi.



Kandilli 5.3, AFAD 5.0
Kandilli Rasathanesi depreme ilişkin, 'Deprem Düzce- Cilimli'de 5.3 büyüklüğünde meydana geldi' açıklaması yapmıştı. Saat 15.40'ta merkezüssü Düzce olan 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi.

İkinci deprem
AFAD: Merkezüssü Düzce'de saat 15.40'ta meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından, saat 15:57'de 4.3 büyüklüğünde ikinci deprem meydana geldi. 


Olumsuz durum bulunmuyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Düzce'de meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından valilik, AFAD ve 112 ekiplerine ulaşan herhangi bir olumsuz durumun bulunmadığını, saha taramalarının devam ettiğini açıkladı. Bakan Soylu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Düzce'de, saat 15.40'ta gerçekleşen 5.0 büyüklüğünde depremin ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine ulaşan herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Depremin ardından ekiplerimiz tarafından saha taraması devam etmektedir. Gelişmelere göre kamuoyu, Valiliğimiz tarafından bilgilendirilecektir. Düzcemize ve hemşerilerimize geçmiş olsun" dedi.


Belediye başkanı: Kötü bir haber yok
Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, 5.0 büyüklüğündeki deprem sonrası kötü haber olmadığını söyleyerek, kentte yapı stokunun yenilendiğini belirtti. Başkan Özlü, “Kötü bir haber yok. Düzce’deki yapı stoku yenilendi. Zemin artı 4 kata izin veriyoruz. Düzce deprem konusunda deneyimli. Hemşehrilerimiz panik yapmasınlar. Bize gelen kötü bir haber yok” dedi.

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