Kemal Kılıçdaroğlu helalleşme için eski sözleri ortaya çıktı! 'Bırak kardeşim helalleşmeyi' demiş

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme konusunda yaptığı çağrıya ilişkin geçmişte söylediği sözleri video olarak grup toplantısında yayınlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun 'Neyin helalleşmesi. Bırak kardeşim sen helalleşmeyi. Helalleşme avutma amacıyla beyhude bir çabadır.' şeklinde daha önce helallik konusundaki eleştirel sözlerine ilişkin video yayınladı ve Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısına cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Sen önce benim başörtülü kızlarımdan, bacılarımdan git helallik dile" dedi.

Erdoğan "Ben seninle ilgili kazandığım davaları geri çektim mi, çektim be ama sen bunların hiçbirinin kadrini kıymetini bilmedin anlamadın sende anlayacak yüz yok. Değişen yok. Zihniyet aynı zihniyet. Kılıçdaroğlu aynı Kılıçdaroğlu" dedi.