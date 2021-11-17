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Pizza nasıl yapılır hem kolay hem lezzetli!

İtalyan mutfağının dünyada en tanınmış lezzetlerinden pizza ülkemizde de çok seviliyor. İşte sofralarınızı tatlandıracak enfes pizza tarifi...

Hafif kabarmış bir hamuru ve bol bol malzemesiyle pizzaların en güzellerinden biridir ev usulü pizza. Dışarıda bayılarak yediğimiz pizzaları aslında evinizde de çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Eğer siz de "Evde pizza nasıl yapılır?" diyorsanız fırında pişen, bu kolay ve pratik karışık pizza tarifini çok sevecek, her fırsatta yapmak isteyeceksiniz.

Malzemeler;

Hamur kulak memesi kıvamında olacak; 4 su bardağı un, 1 paket maya, Yeterince su, 1 yemek kaşığı şeker, üzerine istediğiniz gıdalarınızı dizebilirsiniz. Sosu için; 2 yemek kaşığı domates salçası, yarım çay bardağı su, yeterince tuz, biraz kekik.

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