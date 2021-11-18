Beyaz TV canlı yayınında şok eden anlar! Kocasını ifşa etti: Ayıplı videolar...

Beyaz TV'de Nur Viral ve Esra Ezmeci'yle ekrana gelen Hayatta Her Şey Var programına katılan bir kadının sorduğu soru, ikiliye zor anlar yaşattı.

Beyaz TV'de yayınlanan 'Hayatta Her Şey Var' programında Esra Ezmeci ile Nur Viral'ı zora sokan bir soru soruldu. Yayına bağlanan kadın, kocasının ayıplı videolar izlediğini belirterek, durum karşısında çaresiz kaldığını söyledi. Esra Ezmeci de erkeklerin gençlikten beri böyle alışkanlıkları olduğunu dile getirdi.



Eşinin açık videolar izlediğinden şikayet eden kadın, eşiyle arasında geçen diyaloğu anlattı. İsmini vermek istemeyen izleyici, "Evlendiğimizden beri eşim açık saçık videolar izliyor. Ben bunu eşime söyledim, "Ben erkeğim benim ihtiyaçlarım olabiliyor her zaman sen benim yanımda olamıyorsun" dedi diyerek yardım istedi.



"Erkeklerin sohbet alanları futbol, para, cinsellik alanları üzerinde dönüşür"

Konuşmasına devam eden Ezmeci, "Bu, erkeklerde ergenlikten beri gelen alışkanlık süreci olarak devam ediyor. Orada farklı fantezisel şeyler görüyorlar, kendilerini rahatlatma amacıyla kullandıkları bir eyleme, alışkanlığa dönüşüyor. Erkeklerin sohbet alanları futbol, para, cinsellik alanları üzerinde dönüşür " ifadelerini kullandı.



"Erkekler yüzde 99 oranda bu videoları izliyor"

Konunun aldatmayla ilişkisini anlatan Ezmeci, "Bizim için, iletişim varsa aldatmaktır. Terapistler, bu videoları karı koca izleyerek cinsel hayatlarını renklendirdiklerini söylüyorlar. Kendinizi üzmeyin diye söylüyorum, erkekler yüzde 99 oranda bu videoları izliyor" şeklinde konuştu.