Sinir küpüne dönen Sertab Erener Can Bonomo Öykü Karayel'in sözünü kesti: Sokakta mı göreceksiniz

Bir projenin lansman gecesi için bir araya gelen Can Bonomo, Öykü Karayel ve Sertab Erener, etkinlik öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Can Bonomo ve Öykü Karayel çiftine yöneltilen bir soru sonrası, Sertab Erener’in gergin halleri kameralara böyle yansıdı.

Bir albüm projesinin lansmanı önceki akşam gerçekleştirildi. Etkinliğe Sertab Erener'in yanı sıra Öykü Karayel-Can Bonomo çifti de katıldı. Lansman toplantısı öncesi yapılan basın açıklaması sırasında gergin anlar yaşandı. Basın mensuplarının Can Bonomo ve Öykü Karayel çiftine yoğun ilgi göstermesi Sertab Erener'i sinirlendirdi. Bir süre bekleyen Erener, kendisine istediği yönde soru sorulmayınca gerildi ve "Beni bir daha sokakta mı göreceksiniz. Projeyle ilgili soru soracaksanız sorun yoksa sormayın" diye tepki gösterdi.