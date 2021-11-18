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MEDYA

Üç Kuruş 4. bölüm ön izleme

Üç Kuruş dizisi 4. bölüm ön izlemesi yayınlandı. Üç Kuruş'un bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Üç Kuruş 22 Kasım 2021 Pazartesi akşamı Show TV'de...

Kendine has karakterleri ve sert kurallarıyla renkli bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı'nın koruyucusu konumundaki mafya lideri Kartal ile organize büronun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe'nin arasındaki kovalamaca oyunu bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır.

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