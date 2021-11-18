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Mine Kırıkkanat'tan Kemal Kılıçdaroğlu'na helallik tepkisi: 11 yılda 9 seçim kaybettin nasıl inanayım?

Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısına CHP'ye yakınlığıyla bilinen isimlerden dahi tepki yağıyor. Gazeteci Mine Kırıkkanat Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve geldiğinden bu yana yapmadıklarını eleştirerek 'Nasıl inanayım helalleşmeye?' diye sordu.

Gazeteci Mine Kırıkkanat, katıldığı bir programda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" çıkışını yorumladı.

"Kılıçdaroğlu yumurtaları kırmadan omlet yapmak istiyor" diyen Kırıkkanat, sicili kayıplarla dolu CHP liderinin öncelikle partililerden helallik istemesi gerektiğini söyledi.

9 seçim kaybetti

Kılıçdaroğlu'nun zayıflarla dolu seçim karnesine değinen Kırıkkanat, "Başkan olurken verdiği sözlerin hangisini tuttu? Aradan 11 yıl geçti, 9 seçim kaybetti. Partiyi demokratlaştırmadı, lider sultasına son vermedi. Şimdi ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşmesine nasıl inanayım?"ifadelerini kullandı.

Helallik çıkışı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde Twitter'dan paylaştığı videoda, "Helalleşmek geçmişi değiştirmez ama geleceğimizi kurtarır. Geçmişte partimizin de hataları oldu; helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım." dedi.

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