BIST 1.748
DOLAR 11,08
EURO 12,58
ALTIN 656,77
MAGAZİN

Kerimcan Durmaz'ın 'Hürrem Sultan' videosu Instagram'ı salladı

Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Kerimcan Durmaz, Instagram sayfasından paylaştığı "Hürrem Sultan" videosu ile binlerce yorum ve beğeni aldı. Perdeyi üzerine sararak 'Hürrem' kılığına giren Durmaz'ın videosuna etkileşim yağdı.

Son dönemde ABD'de çektiği video kliplerle sosyal medya ve magazinin gündeminden düşmeyen Kerimcan Durmaz, yine çok konuşulacak bir paylaşımla interneti salladı.

"Hürrem geri döndü"

Üzerine doladığı perde ile Hürrem Sultan canlandırması yapan Kerimcan Durmaz'ın "Hürrem is back (Hürrem geri döndü)" notunu düştüğü videosuna yorum yağdı. 

İşte o yorumlardan bazıları:

-Açılın Hürrem Sultan geliyor

-Hürrem gruptan ayrıldı

-Bir perde insana ancak bu kadar yakışırdı 

-Perdeyi rahat bırak

-Kahkaha attım ya sen çok yaşa ve bizi güldür hep varol

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
'Şakkadanak satarım' Necmettin Batırel 'dolar mutlaka düşer' dedi! Ekonomi yorumu olay oldu
'Şakkadanak satarım' Necmettin Batırel 'dolar mutlaka düşer' dedi! Ekonomi yorumu olay oldu
Cüneyt Özdemir'den tepki: Ne helalleşmesi ya millet aç aç
Cüneyt Özdemir'den tepki: Ne helalleşmesi ya millet aç aç
İstanbul'da genç kadın kabusu yaşadı: Karnımı yardı, kafamdan sıcak kanlar aktı
İstanbul'da genç kadın kabusu yaşadı: Karnımı yardı, kafamdan sıcak kanlar aktı
Selen Görgüzel'den 'Hamdi Alkan'dan onaylı' öpüşme açıklaması: Eşim medenidir
Selen Görgüzel'den 'Hamdi Alkan'dan onaylı' öpüşme açıklaması: Eşim medenidir
İstanbul'da düğün konvoyunda maganda dehşeti! Rastgele ateş açtı
İstanbul'da düğün konvoyunda maganda dehşeti! Rastgele ateş açtı
İstanbul'da bir anda fenalaşıp hayatını kaybetti! Midesinden bakın ne çıktı
İstanbul'da bir anda fenalaşıp hayatını kaybetti! Midesinden bakın ne çıktı
Mine Kırıkkanat'tan Kemal Kılıçdaroğlu'na helallik tepkisi: 11 yılda 9 seçim kaybettin nasıl inanayım?
Mine Kırıkkanat'tan Kemal Kılıçdaroğlu'na helallik tepkisi: 11 yılda 9 seçim kaybettin nasıl inanayım?
Beyaz TV canlı yayınında şok eden anlar! Kocasını ifşa etti: Ayıplı videolar...
Beyaz TV canlı yayınında şok eden anlar! Kocasını ifşa etti: Ayıplı videolar...
Sinir küpüne dönen Sertab Erener Can Bonomo Öykü Karayel'in sözünü kesti: Sokakta mı göreceksiniz
Sinir küpüne dönen Sertab Erener Can Bonomo Öykü Karayel'in sözünü kesti: Sokakta mı göreceksiniz
Kuruluş Osman 72. bölüm fragmanı
Kuruluş Osman 72. bölüm fragmanı