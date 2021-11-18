Kerimcan Durmaz'ın 'Hürrem Sultan' videosu Instagram'ı salladı

Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Kerimcan Durmaz, Instagram sayfasından paylaştığı "Hürrem Sultan" videosu ile binlerce yorum ve beğeni aldı. Perdeyi üzerine sararak 'Hürrem' kılığına giren Durmaz'ın videosuna etkileşim yağdı.

Son dönemde ABD'de çektiği video kliplerle sosyal medya ve magazinin gündeminden düşmeyen Kerimcan Durmaz, yine çok konuşulacak bir paylaşımla interneti salladı.

"Hürrem geri döndü"

Üzerine doladığı perde ile Hürrem Sultan canlandırması yapan Kerimcan Durmaz'ın "Hürrem is back (Hürrem geri döndü)" notunu düştüğü videosuna yorum yağdı.



İşte o yorumlardan bazıları:

-Açılın Hürrem Sultan geliyor

-Hürrem gruptan ayrıldı

-Bir perde insana ancak bu kadar yakışırdı

-Perdeyi rahat bırak

-Kahkaha attım ya sen çok yaşa ve bizi güldür hep varol