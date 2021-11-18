BIST 1.748
DOLAR 11,08
EURO 12,58
ALTIN 656,77
EKONOMİ

'Şakkadanak satarım' Necmettin Batırel 'dolar mutlaka düşer' dedi! Ekonomi yorumu olay oldu

4 yıl önce doların 3,5 lirası görmesiyle "Ben olsam, 10, 20 yetmedi bir 10 milyar doları şakkadanak satarım. Herkes şaşırır. Bir on milyar dolar daha satırım. Bir on milyar daha" yorumunu yapan ekonomist Necmettin Batırel'in doların 11 liraya dayanmasının ardından yaptığı yorum sosyal medyada olay oldu.

CNN Türk ekranlarında doların 3.5 lirayı gördüğü gün Ahmet Hakan'ın programında "10 milyar dolar şakkadanak satarım. Şaşırır millet! Hiç beklemedik bir hareket... Niye satıyor nasıl satıyor? 'Hani rezervi düşüktü' filan derler? 'Demek ki rezervleri varmış' diyecekler normal şartlarda. Dolar mutlaka düşecek... Ama biraz yavaş düşürecekler. Ardından bir 10 milyar daha satarım! 20... Yetmedi bir 10 daha satarım biter olay" sözleriyle ekonomist Necmettin Batırel olay olmuştu. 

Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından döviz kurlarında hareketlenme yaşandı. Bu sırada yaşananları TGRT Haber canlı yayınında değerlendiren ekonomist Necmettin Batırel, çarpıcı yorumlarda bulundu. "Doların taliplisi olmazsa, rakamlar yükseliyor ama alıcısı çıkmazsa mutlaka düşer fiyat." diyen Necmettin Batırel, "Bu fiyatlardan kim alıp ne yapacak? 13 lira mı olacak? 15 lira mı olacak? 20 lira mı olacak? Yani bunlar hayal mahsulü rakamlar." diye konuştu. 

"Normal bir döneme doğru gidiyoruz"
Ekonomiyle ilgili sözlerini sürdüren Batırel "Türkiye ekonomisi bunu haketmiyor. Şu anda spekülatif hareket var. Merkez Bankası'nı faiz artırmaya zorlayan bir operasyon gerçekleşiyor. Normal bir döneme doğru gidiyoruz. Türkiye önümüzdeki dönemde yabancı yatırımcıların akınına uğrayacak. Bunların Türkiye'ye yatırım yapmaları herkesi harekete geçirecek. Türkiye'nin yüzde 9'luk büyümesi bekleniyor. Büyüyen ülkeye sermaye gelir." dedi.

"Yukarı hareketlenme yok"
"Döviz piyasasında hareketlenme yukarı hareketlenme yok." diyen Batırel "Küçük küçük satışlar gerçekleşiyor. Satın alındığı için artık piyasalara etkisi yok. 2022 yılı sonunda cari açık diye bir problem kalmayacak. Halkın, bankalarda 143 milyar dolar parası var. Faiz getirisi cazibesini kaybettiği için Türk Lirası'na çeviriyorlar." dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Cüneyt Özdemir'den tepki: Ne helalleşmesi ya millet aç aç
Cüneyt Özdemir'den tepki: Ne helalleşmesi ya millet aç aç
Jandarma'dan çocuklara özel çizgi film ATAK helikopteri, Göktürk uydusu da anlatılıyor
Jandarma'dan çocuklara özel çizgi film ATAK helikopteri, Göktürk uydusu da anlatılıyor
Selen Görgüzel'den 'Hamdi Alkan'dan onaylı' öpüşme açıklaması: Eşim medenidir
Selen Görgüzel'den 'Hamdi Alkan'dan onaylı' öpüşme açıklaması: Eşim medenidir
Niğde'de kuryeyi defalarca bıçakladılar! Yumruklara dayanamayınca...
Niğde'de kuryeyi defalarca bıçakladılar! Yumruklara dayanamayınca...
İstanbul'da bir anda fenalaşıp hayatını kaybetti! Midesinden bakın ne çıktı
İstanbul'da bir anda fenalaşıp hayatını kaybetti! Midesinden bakın ne çıktı
Mine Kırıkkanat'tan Kemal Kılıçdaroğlu'na helallik tepkisi: 11 yılda 9 seçim kaybettin nasıl inanayım?
Mine Kırıkkanat'tan Kemal Kılıçdaroğlu'na helallik tepkisi: 11 yılda 9 seçim kaybettin nasıl inanayım?
Beyaz TV canlı yayınında şok eden anlar! Kocasını ifşa etti: Ayıplı videolar...
Beyaz TV canlı yayınında şok eden anlar! Kocasını ifşa etti: Ayıplı videolar...
Sinir küpüne dönen Sertab Erener Can Bonomo Öykü Karayel'in sözünü kesti: Sokakta mı göreceksiniz
Sinir küpüne dönen Sertab Erener Can Bonomo Öykü Karayel'in sözünü kesti: Sokakta mı göreceksiniz
Kuruluş Osman 72. bölüm fragmanı
Kuruluş Osman 72. bölüm fragmanı
Yasak Elma 121. bölüm fragmanı
Yasak Elma 121. bölüm fragmanı