Selen Görgüzel'den 'Hamdi Alkan'dan onaylı' öpüşme açıklaması: Eşim medenidir

Selen Görgüzel Alkan, "Seviyorsan Git Ayrıl Bence" adlı tiyatro oyununda rol arkadaşı İrfan Kangı ile rol gereği öpüştü. Öpüşme öncesi Kangı, Selen Görgüzel'in eşi Hamdi Alkan'dan izin aldı ancak Alkan oyun biter bitmez salonu terk etti. Selen Görgüzel'e Alkan'ın salondan hızlıca ayrılması sorulduğunda 'Eşim çok medeni, entelektüel bir yönetmendir' açıklaması geldi.

Selen Görgüzel Alkan'ın, "Seviyorsan Git Ayrıl Bence" adlı tiyatro oyununda rol arkadaşı İrfan Kangı ile öpüşme sahnesi öncesi, Kangı'nın Selen Görgüzel'in eşi Hamdi Alkan'dan izin alması ve Hamdi Alkan'ın oyun biter bitmez gazetecilere görünmeden salonda ayrılması dikkat çekti. Görgüzel, oyun sonrası ise "Hamdi Alkan'a senaryoyu gösterdiniz mi?" sorusuna, "Hiç göstermedim. Hamdi Bey’e işimi kararlarımı çok sormam sadece paylaşırım." yanıtını vererek magazin gündeminde dikkat çeken bir açıklamaya imza attı.

"Seviyorsan Git Ayrıl Bence" adlı tiyatro oyununun gala gösterimi önceki akşam gerçekleşti. 3 kişilik komedi oyununda İrgan Kangı, Orçun Kaptan ve Selen Görgüzel Alkan sahne aldı.

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Boşanmak üzere olan bir çiftin hikayesini konu alan oyuna ilgi yoğundu. İrfan Kangı'nın "Ayhan" karakterine hayat verdiği oyunda Selen Görgüzel Alkan ise, "Ayhan"ın boşanmak üzere olduğu "Özlem" karakterini canlandırdı.

Oyunun ilerleyen dakikalarında ise bir öpüşme sahnesi gerçekleşti. Sahne öncesi Kangı, Hamdi Alkan'dan izin istedi.

"Hamdi Ağabey şimdi Selen Hanım'ı öpeceğim ama... Öpebilir miyim?"

İrfan Kangı, oyunu keserek eşi Selen Görgüzel'i izlemeye gelen yönetmen Hamdi Alkan'a dönerek, "Hamdi Ağabey şimdi Selen Hanım'ı öpeceğim ama sonra bu ilişkimizi etkilemesin öpebilir miyim? Benim eşim de burada, hanım beni eve almayacak." diyerek izlemeye gelenleri güldürdü.