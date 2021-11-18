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Fatih Altaylı bombası: 'İktidarın doların 14 lira olmasını istediği bir gerçek!'

Fatih Altaylı bombası: 'İktidarın doların 14 lira olmasını istediği bir gerçek!'

Merkez Bankası'nın saat 14:00'te açıkladığı faiz kararıyla dolar 11 lirayı aştı. HaberTürk yazarı Fatih Altaylı'dan ise dolarla ilgili bomba bir iddia geldi. Fatih Altaylı, "İktidarın yüksek kur, 12-13 hatta 14 TL değerinde bir dolar istediği artık saklanamaz bir gerçek" dedi.

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HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, yaşananları eleştirip, "Artık hiç kuşku yok ki, mevcut iktidar Türk lirasının tüm paralar karşısında değer kaybetmesini istiyor. Burası kesin. İktidarın yüksek kur, 12-13 hatta 14 TL değerinde bir dolar istediği artık saklanamaz bir gerçek" dedi. İşte Fatih Altaylı'nın yazısının ilgili bölümü...

Bankadan düşük faizle kredi alan dolara yatırır

Artık hiç kuşku yok ki, mevcut iktidar Türk lirasının tüm paralar karşısında değer kaybetmesini istiyor.
Burası kesin.
Öyle olmasa, onlar konuştukça kurun yükseldiğini bile bile bu kadar konuşurlar mı!
Faiz düşürme kelimesi kullanıldıkça faiz düşürmekten bu kadar söz ederler mi!
İktidarın yüksek kur, 12-13 hatta 14 TL değerinde bir dolar istediği artık saklanamaz bir gerçek.
Sonuçta ekonomi bir “inanç” değil.
Olmadığı bilinen bir bağlantıyı inandığınızı söyleyerek o bağlantıyı var edemezsiniz.
Bir ülkeyi deney tüpü gibi kullanamazsınız.
Düşük faiz verince kurun arttığı ortada iken, bankalardan kredi alma gücüne sahip herkes alır krediyi, yatırır dolara.
Dolar artışından altı ayda yüzde 30 kazanır.
Bunun yüzde 9’unu faiz diye öder, yüzde 20 cebine kalır.
Böylelikle özellikle kamu bankalarının içi boşaltılır, boşaldıkça Hazine takviye eder bir daha boşaltılır.
2 milyar TL kredi alan, altı ayda 400 milyon TL’yi cebe atar.
Ama tek şartı vardır bunun.
Kamu bankalarından yüksek miktarda kredi alabilme yeteneğine sahip olmak.
Yani zengini daha zengin olur, fakir zengini sübvanse eder.
Şu anda olmakta olan budur.
Yoksa ekonomi yönetimin zırt pırt değiştirilmemesi gerektiğini, Naci Ağbal’ın görevden alınmaması halinde bugün hem kurların hem de faizlerin bugünkünden daha düşük olacağını biz biliyoruz da, bu ülkeyi yönetenler bilmiyor mu!
Aksini iddia etmek yönetenlere hakaret olur.
Benim ise hiç öyle bir niyetim yok.

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