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Mardin Kızıltepe'de baba ile oğul feci şekilde can verdi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Mardin Kızıltepe'de baba ile oğul feci şekilde can verdi

Mardin’de bir otomobil, park halindeki patates yüklü kamyonetin altına girdi. Otomobilde bulunan baba ve oğlu hayatını kaybetti.

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Kaza, Kızıltepe-Nusaybin Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Selviç Aydın idaresindeki 47 AY 545 plakalı otomobil, park halinde bulunan sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilmeyen patates yüklü kamyonetin altına girdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kamyonetin altına girip hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Selviç Aydın ve oğlu Şeyhmus Aydın feci şekilde can verdi.

Baba ve oğlunun cansız bedenleri, olay yerine gelen Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekiplerce çıkarıldı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından baba ve oğlunun cansız bedenleri Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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