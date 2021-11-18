Hulusi Akar: Mağaradaki hainler anladı hamileri de anlayacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sınır ötesi operasyonlarla ilgili konuştu. Akar, "Ülkemiz 9 milyon Suriyelinin insanı ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Bu operasyonlar yapılmasaydı ülkemiz ve bölgemiz çok daha büyük tehdit ve tehlikelerle karşı karşıya kalacaktı" dedi.

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MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) akademik yılı açılış törenine katıldı. Fahri doktora unvanı verilen Bakar Akar, "Halkımızı terör belasından kurtarmakta azimliyiz ve kararlıyız. Bunu dağdaki mağaradaki hainler anladı. Bunların hamileri de anlayacak" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Erciyes Üniversitesi Kültür Merkezi ve Erciyes Üniversitesi’nin akademik yıl açılış törenine katıldı. Sınır ötesi harekatlara ve Türkiye-Yunanistan gerginliğine değinen Bakan Akar, şunları söyledi:

Terör koridorunu engelledik

Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlar devam edecek. Küresel ve bölgesel düzeyde risk, tehdit ve tehlikelerin arttığı dönemde Türk Silahlı Kuvvetlerimizin cumhuriyetin en kapsamlı ve yoğun faaliyetlerini icra etmektedir. Suriye ve Irak’ın kuzeyinde icra ettiğimiz başarılı operasyonlar, hudutlarımızın ve halkımızın güvenliğini sağlarken, güney sınırlarımızda kurulmak istenen terör koridorunu engelleyerek buna asla müsaade etmeyeceğimizi çok net ortaya koyduk.

Aynı zamanda 1 milyondan fazla Suriyeli kardeşlerimizin topraklarına güvenli bir şekilde dönmelerini sağladık. Hepinizin bildiği gibi ülkemiz, 9 milyon Suriyelinin insanı ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Bu operasyonlar yapılmasaydı ülkemiz ve bölgemiz çok daha büyük tehdit ve tehlikelerle karşı karşıya kalacaktı.

YPG'nin PKK'dan farkı yok

Operasyonlarımız son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar artan şiddet ve tempoda komşularımızın toprak bütünlüğüne saygılı olarak devam edecektir. Biz sadece terör ve teröristle mücadele etmekteyiz. Terörist neredeyse hedef de orasıdır. Bilinmelidir ki; PKK eşittir YPG'dir, YPG’nin PKK’dan hiçbir farkı yoktur.

Birilerinin sivillere zarar verildiği, bazı etnik gruplarının hedef alındığı gibi asılsız iddialarla suni gündem oluşturmaya çalışıyor. Zira biz sadece ülkemizin ve milletimiz güvenliği değil aynı zamanda bölgede yaşayan tüm etnik grupların güvenliğine de önem vermekte, masum insanlara gözümüz gibi korumaktayız.

Dağdakiler mağaradakiler anladı

Binlerce yıldır bu coğrafyayı, ekmeği, suyu birlikte paylaştığımız herkes bizim kardeşimizdir. Bunun en açık göstergesi vatanımız için canlarını feda eden ve şehitliklerimizde bir arada yatan kahramanlarımızdır. Terörü besleyen ve terörden beslenen, aramıza nifak sokmaya çalışanlara inat kardeşliğimiz ilelebet devam edecektir. 40 yıldır enerjimizi tüketen terörü bitirmek ve halkımızı bu terör belasından kurtarmakta azimliyiz, kararlıyız. Bunu dağdaki, mağaradakiler anladı, umudumuz bunların hamileri de anlayacak” diye konuştu.

Kimsenin toprağında gözümüz yok

Biz dünyada Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'taki sorunlar dahil tüm sorunları barışçıl sistemle ve uluslararası hukuk yöntemiyle çözülmesinden yanayız. Bunun için de büyük çaba gösteriyoruz. Komşumuz Yunanistan'ın da barış ve istikrar için uluslararası hukuka uygun davranmalarını bekliyoruz. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Ancak; Ege’de ve Doğu Akdeniz'de hem kendimizin hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin hakkını korumakta azimliyiz, kararlıyız.