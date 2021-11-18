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Tekirdağ'da direkleri yenileyen işçilerin üzerine elektrik teli düştü: 1 ölü, 2 yaralı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Tekirdağ'da direkleri yenileyen işçilerin üzerine elektrik teli düştü: 1 ölü, 2 yaralı

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde elektrik direklerinin yenilenmesi sırasında iş makinesinin teması sonucu kopan tel, işçilerin üzerine düştü. Akıma kapılan işçilerden Canip Yıldız (41) öldü, Şerafettin Canbolat (38) ile Mahmut Can Dinç (26) ağır yaralandı.

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Olay, Malkara'nın kırsal Yörük Mahallesi’nde meydana geldi. Özel bir şirket tarafından yüksek gerilim hattında elektrik direklerinin yenilenmesi çalışmaları sırasında iş makinesinin temas ettiği elektrik teli koptu. Tel, işçilerin üzerine düştü. İşçilerden Canip Yıldız, Şerafettin Canbolat ve Mahmut Can Dinç akıma kapıldı.

Durumu fark eden diğer işçiler, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, işçilerden Canip Yıldız'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan Şerafettin Canbolat ile Mahmut Can Dinç ise ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Şerafettin Canbolat buradaki müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Canip Yıldız'ın cansız bedeni Malkara Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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