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Tacize müdahale etti! Oğuzhan Uğur kabusu yaşadı: Kıyamet filmi değil

Tacize müdahale etti! Oğuzhan Uğur kabusu yaşadı: Kıyamet filmi değil

Youtuber Oğuzhan Uğur, dün gece program çekimi sonrasında otoparka giderken bir grup Arap ile tartışma yaşadı.

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İstiklal Caddesi’ndeki stüdyodan çıkan Oğuzhan Uğur ve arkadaşları, yolda yürürken Arap kökenli kişilerin sarhoş bir halde kadınları taciz ettiğini iddia etti. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Araplar ile tartışma yaşadığını söyleyen Uğur, tartıştığı gruptan bir kişinin kendilerine silah çektiğini belirtti.

Oğuzhan Uğur yaptığı paylaşımda "Gece çekim sonrası otoparka yürüyoruz. Sokakta sarhoş Araplar kadınlara bağırarak laf atıyor, peşlerinden yürüyor. Onları kovalayıp otoparka ulaşıyoruz, önünde beş altı adam, biri tabancasını çeviriyor parmağıyla, kovboy gibi. Kahkaha atıyor. IMDB4.3 kıyamet filmi değil, İstiklal Taksim’e yapılan Caminin mobesesi vardır illa. Yayınlasalar da izlesek. Ama benim laf atanlara kurduğum cümleler biplensin lütfen. İhale yine bana kalmasın." dedi.

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