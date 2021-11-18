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Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun maaşına 9 kat zam

Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun maaşına 9 kat zam

Attığı kritik gollerle hem Galatasaray hem de Milli Takım'a çok büyük bir katkı sağlayan Kerem Aktürkoğlu müthiş performansının ödülünü alıyor.

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Galatasaray'ın 3. Lig ekibi 24Erzincanspor'dan kadrosuna kattığı Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızılılarda iyi bir grafik yakaladı ve A Milli Takım'a kadar yükseldi. Cimbom'da ve ay-yıldızlılarda ilk 11'in vazgeçilmez isimlerinden olan 23 yaşındaki oyuncu için yönetim, sözleşme uzatmak istiyor. 

Bir süredir genç yıldızla yaptığı yeni sözleşme görüşmelerinden olumlu sonuç olan Sarı-Kırmızılılar kısa süre içinde resmi açıklama yapacak.

Takvim'in haberine göre; 23 yaşındaki Kerem'in 900 bin lira olan yıllık maaşı 9 kat zam yapılarak 8 milyon liraya çıkarılacak.

Böylece yıldız futbolcu bir anda takımın en çok kazanan yerli futbolcularından birisi olacak.

Kerem'in menajeriyle yapılan ve sorun çıkaran serbest kalma bedeli konusunun da tatlıya bağlandığı ifade edildi.

Genç yıldızın sözleşmesine 20 milyon Euro'luk serbest kalma bedelinin koyulacağı gelen bilgiler arasında.

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