Doları şakkadanak satarım diyen Necmettin Batırel yeni dolar yorumuyla TT oldu

Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar kuru 11 lirayı aştı. TGRT canlı yayınına çıkan Necmettin Batırel, MB kararına yaptığı yorumla yine gündeme oturdu. Necmettin Batırel dolar kuru 10.80'lere çıkmışken 'Kimse dolar almaz' dedi. Bir saat geçmeden dolar 11.30'u devirdi.

CNN Türk ekranlarında söylediği 'Doları şakkadanak satarım' sözleri ile sosyal medyanın fenomen yorumlarına giren Necmettin Batırel, yeni açıklamaları ile gündemde. TGRT Haber Merkez Bankası'nın faiz kararını yorumlaması için bugün Necmettin Batırel'i konuk etti. MB kararını sıcağı sıcağına değerlendiren Necmettin Batırel, "Doların taliplisi olmazsa, rakamlar yükseliyor ama alıcısı çıkmazsa mutlaka düşer fiyat. Bu fiyatlardan kim alıp ne yapacak? 13 lira mı olacak? 15 lira mı olacak? 20 lira mı olacak? Yani bunlar hayal mahsulü rakamlar" yorumunda bulundu.

"Normal bir döneme doğru gidiyoruz"

Ekonomiyle ilgili sözlerini sürdüren Batırel "Türkiye ekonomisi bunu haketmiyor. Şu anda spekülatif hareket var. Merkez Bankası'nı faiz artırmaya zorlayan bir operasyon gerçekleşiyor. Normal bir döneme doğru gidiyoruz. Türkiye önümüzdeki dönemde yabancı yatırımcıların akınına uğrayacak. Bunların Türkiye'ye yatırım yapmaları herkesi harekete geçirecek. Türkiye'nin yüzde 9'luk büyümesi bekleniyor. Büyüyen ülkeye sermaye gelir." dedi.

"Yukarı hareketlenme yok"

"Döviz piyasasında hareketlenme yukarı hareketlenme yok." diyen Batırel "Küçük küçük satışlar gerçekleşiyor. Satın alındığı için artık piyasalara etkisi yok. 2022 yılı sonunda cari açık diye bir problem kalmayacak. Halkın, bankalarda 143 milyar dolar parası var. Faiz getirisi cazibesini kaybettiği için Türk Lirası'na çeviriyorlar." dedi.

Necmettin Batırel, 'Merkez Bankası'nın bu kararıyla kurlardaki artış eğilimi sona erdi' dedikten 3 saat sonra dolar kuru 11.30'u devirdi. Batırel açıklama yaparken kur 10.83'lerdeydi.

Necmettin Batırel'i bir kez daha ters köşeye yatıran dolar kuru, akıllara onun Özgür Demirtaş ile CNN Türk canlı yayınındaki 'şakkadanak doları satarım' sözlerini getirdi.