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SP

Hacı Yakışıklı, Temel Karamollaoğlu'nu kızdırdı

Haber Global ekranlarında yayınlanan Siyaset Özel programına konuk olan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Millet İttifakı'na dahil olurken tek şartlarının başkanlık sisteminin değişmesi olduğunu ifade etti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Haber Global ekranlarında yayınlanan Siyaset Özel programına konuk oldu.

Karamollaoğlu, Millet İttifakı'na dahil olurken tek şartlarının başkanlık sisteminin değişmesi olduğunu ifade etti.

Gazeteci Hacı Yakışıklı'nın sürekli erken seçim istemelerine rağmen SP'nin cumhurbaşkanı adayını açıklamadığını hatırlatması üzerine Karamollaoğlu, bugün açıklanacak adayın AK Parti tarafından yıpratılacağını ileri sürdü. Yakışıklı, Erdoğan'ın 20 yıldır yıpranmadığının söylemesi üzerine ekrana kısa sürede olsa gerginlik yaşandı.

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