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Sakallı poğaça nasıl yapılır bu tarife bayılacaksınız!

Pastanelerden çok severek aldığımız sakallı poğaça tarifini evde denemeye ne dersiniz?

Pastane tezgahlarının gözdesi, sakallı ya da saçaklı poğaça olarak bilinen bol peynirli bu küçük hamur işleri, kahvaltı saatini çok seviyor.

Rendelenmiş kaşar peynirini bol miktarda kullanıp sakal ya da saçakları artırmak, farklı peynir ve baharat karışımlarıyla değişik iç harçlar hazırlamak sizin elinizde. Poğaçaların en saçaklısı sakallı poğaça, diğer adıyla sakallı/saçaklı sandviç karşınızda. Şimdiden afiyet olsun...

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