Cüneyt Özdemir'den tepki: Ne helalleşmesi ya millet aç aç

Gazeteci Cüneyt Özdemir, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 'helalleşme' çıkışına tepki gösterdi.

Gazeteci Cüneyt Özdemir, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaştığı videoda “Artık helalleşme zamanıdır. Helalleşme yolculuğuna çıkıyorum” sözlerini değerlendirdi.

Özdemir, “Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na ne kadar teşekkür etse az…” dedi.

Youtube kanalında konuşan Özdemir, "Ne helalleşmesi ya. Nereden çıktı bu ya. Milletin bir numaralı gündemi ekonomi. Bazen böyle bir akıl tutulması yaşanıyor herhalde." ifadelerini kullandı.