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CHP

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kamuda başörtüsü açıklaması

Habertürk TV'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, başörtülülerin kamuda yer almasına nasıl baktığı ile ilgili bir soruya, "Göreceksiniz, en ufak bir şüpheniz olmasın" diye cevap verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk TV'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kılıçdaroğlu, başörtülülerin kamuda yer almasına nasıl baktığı ile ilgili bir soruya, "Göreceksiniz, en ufak bir şüpheniz olmasın. Hem söyleyip hem yapmamak samimi durmamak demektir. Benim temel özelliğim söylediklerimin arkasında durmamdır. Ben samimi bir insanım. Bu olay beni dahi aştı. Toplumun her kesimi bu olayı tartışmanın dışına çıkarmış durumda. 'Daha güzel bir gelecek inşa edelim' diyorum. Yaralar hala açık ama yapacağız. Çocuklarımız, geleceğimiz için yapacağız" şeklinde yanıt verdi.

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