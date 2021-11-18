'Kırmızı beni heyecanlandırıyor' dedi! Habertürk TV'deki ilginç anlar şaşırttı: Hangisi normal kardeşim?

Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy ve Dr. Şeref Oğuz arasında yaşanan ilginç diyalog canlı yayınına yansıdı.

Habertürk TV'de yayınlanan Manşet programında sunucu Mehmet Akif Ersoy ve Habertürk Ekonomi Müdürü Ebru Baki’ye beklentisini sordu. Baki, “Bence artık kimseye ne bekliyorsun deme. Hatta heyecanlı mısın da deme. Değilim” diye cevap verdi. Ersoy’un, ekrandaki piyasa göstergelerini işaret ederek “Dolarda kırmızıları görmek beni heyecanlandırdı şu an” demesi üzerine Baki, “10,50 mi?” diye sordu. Ersoy bu soruya, “Kırmızı görmek en azından, yeşil değil” dedi. İkili arasındaki bu konuşma yayında gülüşmelere neden oldu.



Program konuğu Dünya Gazetesi Yazarı Dr. Şeref Oğuz’un açıklaması dikkat çekti. Oğuz, indirim karardan önce doların yoğun hareketliliğine işaret ederek, “Doların 10.30 ve 10.80 arasında gidip gelmesi birilerinin doldur boşalt yaptığını gösteriyor” dedi. Oğuz konuşmasının devamında “Burnuma pis kokular geliyor” diye konuştu.



"Hangisi normal ki buna normal ya da değil diyeyim"

Ersoy, Oğuz’a, faiz kararının açıklanmasındaki gecikmeye ilişkin de soru yöneltti. Gecikmenin normal olmadığını belirten Oğuz, “Son aylar içerisinde olandan hangisi normal ki buna normal ya da değil diyeyim kardeşim” dedi. Merkez Bankası’nın faizi 1 puan indirerek yüzde 15’e çekmesinin ardından kırmızı olan dolar ve euro göstergeleri ani yükselişle yeşile döndü. Dolar 10.80’leri, euro ise 12.20’leri gördü.