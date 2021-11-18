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Diyarbakır'da görenleri şaşkına çeviren tartı hilesi

İhlas Haber Ajansı

DİYARBAKIR’ın Bağlar ilçesinde caddelerdeki kağıt ve kartonları toplayıp satarak geçimini sağlayan yabancı uyruklu bir kişinin, tartıda daha ağır basması için kartonları ıslatması cep telefonu kameralarına yansıdı. Hile anı vatandaşları şaşırttı.

Bağlar ilçesinde caddelerdeki kağıt ve kartonları toplayıp satarak geçimini sağlayan yabancı uyruklu bir kişinin hilesini görenler gözlerine inanamadı. Kağıt toplayıcısı, gün içinde toplamış olduğu karton ve kağıtları satmadan önce, tartıda daha ağır gelmesi için üzerine su sıktığı anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Hile anlarını görenler bu duruma şaşırdı.

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