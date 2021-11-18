Merkez Bankası kararı sonrası altın fiyatları! Gram ve çeyrek altın yükseliyor

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, faiz kararını verdi. Merkez Bankası politika faizini yüzde 16'dan yüzde 15'e indirdi. Karar sonrası piyasalar da coştu. Dolar 11 lira sınırına dayandı gram altın da 653 liraya çıktı.Abone ol
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 100 baz puan indirerek yüzde 15'e düşürdü. Karar sonrası altın fiyatlarında da hareketlilik yaşandı.
Uzun süredir rekor üstüne rekor kıran gram altın karar sonrası 653,92 liradan çeyrek altın da 1.061,51 liradan alıcı buluyor.
Gram altın, Kasım başından beri 100 TL’ye yakın artış kaydederek 550 TL’den 650 TL’ye tırmandı. Bu dönemde altın fiyatları yüzde 4 yükseliş kaydetti.
Altın ve piyasa uzmanı İslam Memiş "580-585 lira aralığına kadar bir düzeltme gelmeden panik yapmamalı. Dövizde de aynı. Zamanında alınmayan tedbirler yerine paniğe bırakmamalı." dedi.
18 Kasım Altın Fiyatları
Gram: 653,92
Çeyrek:1.061,51
Cumhuriyet:4.233
Yarım: 2.123,19