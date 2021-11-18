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Rize'de görenler telefona sarıldı! Dev çaydanlık vatandaşları şaşırttı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Rize'de görenler telefona sarıldı! Dev çaydanlık vatandaşları şaşırttı

RİZE’de 29 metrelik çay bardağı şeklindeki Çay Çarşısı sosyal medya tutkunlarının ilgi odağı oldu.

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Rize’de inşaatı devam eden Çay Çarşısı’nın içerisinde bulunan devasa çay bardağı şeklindeki bina, daha şimdiden sosyal medyada büyük ilgi görmeye başladı. Sosyal medyada fotoğraf paylaşmak için yarışanlar, 29 metrelik çay bardağını farklı farklı açılardan çekerek ilginç fotoğraflar ortaya koymaya çalışıyor. Öyle ki Rize Belediyesi’nin hemen ön kısmında bulunan çaydanlık ile birlikte çekilen fotoğraflar, açısı ayarlandığında demliğin bardağı dolduruyormuş gibi görsel ortaya koyuyor. Tamamlanmasının 4 gözle beklendiği çay çarşısı projesinde, Rizeli vatandaşlar gün sayıyor.

Projenin tamamlandığı günü beklediklerini dile getiren Mirza Toptan isimli vatandaş “Güzel olmuş. Her yerde fotoğraflarını görüyorum. Bende çekildim ve sosyal medyada paylaştım. Bitmesini bekliyoruz. Bakalım nasıl bir yer olacak” ifadelerini kullandı. Günlük hayatta kullanılan çay bardağı ve çaydanlık gibi basit şeyleri sembolleştirilmesiyle değer katıldığını ifade eden Berkant Kuzakçı ise “Çayı meşhur olan bir il için çok güzel. Çaydanlık, çay bardağı normalde basit bir şey ama burada sembolleştirilmiş. Küçük bir şey abartılarak güzel yapılmış. Ama çaydanlık ile bardak arasında bir viyadük olmasaymış daha da güzel olurmuş. O çay bardağı şeklindeki binanın içerisinde işletmeler de olacak. Buranın esnafının kalkınması için çok güzel bir düşünce ama inşallah içerisinde düzgün esnaflar olur. Biz öğrenci olarak bu konuda biraz sıkıntı yaşıyoruz” dedi.


"İlginç olmuş yani"
Çay bardağı şeklindeki binanın Rize için güzel bir sembol odluğunu dile getiren Sudenur Karakaya isimli genç kız ise “Rize için güzel bir sembol. Çay zaten Rize’nin geçim kaynağı ve sembolü. Ülkemize gelen turistler için, yani turizm açısından da çok iyi olmuş. İlgi çekici olmuş. Sosyal medyada da sürekli görüyorum. İlginç olmuş yani” şeklinde konuştu.

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