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Bakan Vedat Bilgin başkanlığındaki KPDK toplantısı ertelendi! 3600 görüşülecekti

Bakan Vedat Bilgin başkanlığındaki KPDK toplantısı ertelendi! 3600 görüşülecekti

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında bugün gerçekleştirilmesi planlanan Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısı ertelendi.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda, Bakan Bilgin başkanlığında, saat 11.30'da KPDK toplantısı yapılacağı duyuruldu. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı temsilcileri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Hazine ve Maliye ile İçişleri bakanlıklarının yetkilileri, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı (KESK) Mehmet Bozgeyik ve hizmet kollarında yetkili sendikaların genel başkanlarının katılımıyla yapılacak toplantı ertelendi. Toplantının, katılımın beklenenden fazla olması nedeniyle pandemi tedbirleri gereği ertelendiği ve daha sonra belirlenecek tarihte çevrim içi yapılacağı belirtildi.

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