Danıştay'dan İstanbul Sözleşmesi kararı

İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılması üzerine kararın geri çekilmesi için yapılan başvuruda son durum. Danıştay yürütmeyi durdurma taleplerini reddetti.

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Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı kararıyla İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesinin ardından CHP, kararın TBMM olmadan verilmesini hukuka aykırı bulduğunu açıkladı.

İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesiyle birlikte harekete geçen muhalefet, sözleşmenin feshine itiraz etti.

Hukuka aykırı bir feshedilme olduğu iddiasıyla Danıştay'a CHP'li vekiller ve siyasetçiler tarafından yapılan 220'ye yakın başvuruyla ilgili karar açıklandı.

Danıştay, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmenin hukuka uygun olduğu kararına vardı.

Danıştay 10. Dairesi'nin İdari Dava Daireleri Kurulu'na taşıdığı dosyada tüm itirazlar oy çokluğuyla reddedildi.

Danıştay 10. Dairesi’nin çekilme kararının yürütmesinin durdurulmasının reddi yönünde verdiği karar kesinleşti. Bu karar sonrası Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesine dair Cumhurbaşkanı kararı uygulanmaya devam edecek.