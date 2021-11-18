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Yeni Renault Kangoo Van '2022 Uluslararası Yılın Ticari Aracı' seçildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Yeni Renault Kangoo Van '2022 Uluslararası Yılın Ticari Aracı' seçildi

Yeni Renault Kangoo Van, 24 Avrupalı gazeteciden oluşan jüri tarafından 2022 Uluslararası Yılın Ticari Aracı (IVOTY) seçildi.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Renault'nun yeni hafif ticari aracı, yeni Mercedes-Benz Citan ile birlikte son 12 ayda pazara sunulan 14 hafif ticari araç arasında en iyi hafif ticari araç olarak kabul edildi.

1,45 metre eşik genişliğine sahip yan kapısı ile Yeni Kangoo Van, pratik ve kullanışlı özellikleriyle öne çıkarken, yeni araç Renault'nun Maubeuge fabrikasında üretiliyor.

Jüri tarafından 2022 Uluslararası Yılın Ticari Aracı seçilen yeni Kangoo Van'ın ödülünü, IVOTY Jüri Başkanı Jarlath Sweeney, Lyon'daki Solutrans ticaret fuarında, Renault Grubu Hafif Ticari Araçlar İş Birimi Kıdemli Başkan Yardımcısı Mark Sutcliffe'e takdim etti.

Ticari, endüstriyel ve ulaşım araçlarında uzman 24 önde gelen gazeteciden oluşan Pan-Avrupa jürisinin değerlendirmesinde, Renault’nun yeni hafif ticari aracı geçtiğimiz aylarda pazara sunulan 11 farklı markanın, 14 hafif ticari aracını geride bırakarak birinci oldu.

Renault, 1997 yılındaki lansmandan bu yana üç nesil boyunca hem binek hem de ticari olmak üzere dünya genelinde 4,3 milyon Kangoo üretti. Ana üretim tesisi Maubeuge olan Kangoo, ayrıca Arjantin, Córdoba'daki Santa Isabel fabrikasında da üretildi.

Yeni Kangoo Van’ın elektrikli versiyonu 2022’nin ilkbaharında ve uzun versiyonu ise daha sonra gelecek.

Bir Renault ticari aracı 4. Kez IVOTY ödülü kazanmış oldu

Açıklamada yer alan bilgiye göre, IVOTY jürisi, Uluslararası Yılın Ticari Aracı Ödülü’nü belirlerken, araçların hafif ticari araç sektörünün verimlilik, güvenlik, sürdürülebilirlik ve çevre standartlarına katkısını değerlendiriyor.

Master (1998), Trafic (2002) ve Kangoo Z.E. olmak üzere, bu ödülle birlikte bir Renault ticari aracı 4. Kez IVOTY ödülü kazanmış oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Renault Grubu Hafif Ticari Araçlar İş Birimi Kıdemli Başkan Yardımcısı Mark Sutcliffe, Yeni Renault Kangoo Van'ı 2022 Yılın Uluslararası Ticari Aracı seçtikleri için tüm jüriye teşekkür etti.

Renault'nun çok önemsediği bu ödülün, takımları için büyük bir gurur olduğunu ifade eden Sutcliffe, şunları kaydetti:

"Bu ödül, ekiplerimizin, en yüksek kalite standartlarına sahip ve profesyonel müşterilerimizin günlük yaşamını kolaylaştırmak için tasarlanan pazardaki benzersiz yenilikleri bünyesinde barındıran bir minibüs tasarlama ve üretme çabalarını ödüllendiriyor. Bu prestijli ödül aynı zamanda Renault’nun hafif ticari araç dünyasındaki 120 yıllık köklü geçmişini ve sahip olduğu bilgi birikimini de gözler önüne seriyor."

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