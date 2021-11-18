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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Uzay'da şaşkına çeviren keşif! 1 yıl 3 gün sürüyor

Uzay'da şaşkına çeviren keşif! 1 yıl 3 gün sürüyor

Hindistan'ın Fiziksel Araştırma Laboratuvarı'ndaki (PRL) gökbilimciler, Jüpiter'in kütlesinin yaklaşık yüzde 70'i ve boyutunun yaklaşık 1,4 katı büyüklüğünde bir öte gezegen keşfetti. Gezegen, Dünya'dan 752 ışık yılı uzaklıkta ve inanılmaz bir yörüngeye sahip.

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Yeni keşif, Hindistan Uzay Araştırmaları Örgütü tarafından açıklandı.

HD 82139 veya TOI 1789 olarak adlandırılan gezegen, 2 bin Kelvin ile ultra sıcak bir yüzeye sahip.

Gezegen sadece aşırı derecede sıcak değil, aynı zamanda yakın zamanda keşfedilen yörüngedeki bir yıldıza en yakın gezegenlerden biri.

Dış gezegenin alışılmadık derecede yörünge hızı var. Yıldızı etrafındaki dönüşünü sadece 3,2 günde tamamlıyor.

Yeni gezegen aynı zamanda şimdiye kadar keşfedilen en düşük yoğunluklu gezegenlerden biri.

Jüpiter'in kütlesinin 0,25 ila birkaç katı arasında olan gezegenler "sıcak Jüpiterler" olarak biliniyor. (Kaynak: Russian Today)

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