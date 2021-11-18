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Kocaeli'de 5 kişinin öldüğü servis kazasıyla ilgili okul müdürü açığa alındı

Kocaeli'de 5 kişinin öldüğü servis kazasıyla ilgili okul müdürü açığa alındı

KOCAELİ’de, 4’ü öğrenci 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 17 kişinin ise yaralandığı okul servisi midibüsü kazasıyla ilgili yürütülen idari soruşturma kapsamında okul müdürü Z.A.Y. açığa alındı.

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Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi’nde, 9 Kasım'da, Emlak Konut Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan Mehmet Özdemir yönetimindeki 41 P 0860 plakalı servis midibüsü, yolda yürüyen Birsen Giriş’e çarptıktan sonra kontrolden çıkıp, köprüden dereye uçtu. Birsen Giriş kaza yerinde; öğrenciler Mert Efe Akıllı, Esma Nur Avcı, Rabia Üst ve Ege Yılmaz ise kaldırıldıkları hastanelerde yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından servis midibüsünün, ilgili yönetmeliğe göre, en fazla 15 yaşında olması gerekirken 2004 model olduğu ve sürücü Mehmet Özdemir’in de SRC belgesinin olmadığı ortaya çıktı.

İdari ve adli soruşturma devam ediyor

Kazada yaralanan servis sürücüsünün tedavisi devam ederken, yürütülen soruşturma kapsamında, taburcu edildikten sonra adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Öte yandan yürütülen idari soruşturma kapsamında ise Emlak Konut Anadolu Lisesi'nin müdürü Z.A.Y. açığa alındı. Kazayla ilgili idari ve adli soruşturma devam ediyor.

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