Türkiye yazarı Fuat Uğur Nagehan Alçı'nın şifrelerini çözdü! Rejim= Devlet Bahçeli, Hakan Fidan ve Hulusi Akar

Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, HaberTürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı'nın, "Mevcut rejim isterse CHP’yi kapatabilecek güce sahip" iddiasını eleştirirken, Alçı'nın şifrelerini çözdü. Rasim Ozan Kütahyalı ile konuştuğunu belirten Uğur, "Nagehan Alçı, mevcut rejim derken Devlet Bahçeli, Hulusi Akar ve Hakan Fidan'ı kastediyormuş" diye yazdı. İsmail Saymaz ile Nihal Bengisu Karaca arasındaki konuşma iddiası olay...

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Habertürk yazarı Nagehan Alçı'nın "Mevcut rejim isterse CHP’yi kapatabilecek güce sahip" iddiası tartışılmaya devam ediliyor. Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, mevcut tartışmaya yeni bir boyut kazandırdı. Nagehan Alçı'nın eşi Rasim Ozan Kütahyalı ile konuşan Fuat Uğur, Nagehan Alçı'nın "mevcut rejim" diyerek aslında Devlet Bahçeli, Hakan Fidan ve Hulusi Akar'ı kastettiğini öne sürdü ve bunu 'inandırıcı' bulmadı... Fuat Uğur, isimlerini kısaltarak Habertürk yazarı Nihal Bengisu Karaca ile Halk TV'den İsmail Saymaz arasında geçtiğini öne sürdüğü bir diyaloğu da köşesine taşıdı. Nagehan Alçı'nın eşi Güneş yazarı Rasim Ozan Kütahyalı ile görüştüğünü belirten Fuat Uğur şunları yazdı:

Rasim Ozan Kütahyalı'ya göre Nagehan Alçı'nın şifresi

"Rasim Ozan’a göre Nagehan Alçı, mevcut rejim derken Devlet Bahçeli, Hulusi Akar ve Hakan Fidan'ı kastediyormuş. Bu size inandırıcı geldi mi? 'Mevcut rejim' derken kastedilenin bal gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu, dillendirilen üç ismin de gelecek tepkileri azaltmak için kılıf olarak kullanıldığını, hem U dönüşü eleştirilerinden kurtulmak hem de bu 'Mevcut Rejim' lafını daha çok dolaşıma sokma amacı taşıdığını anlamamak da imkânsız..."

Mevcut rejim meğer 'Triumvira' denen üçlünün elindeymiş!

"Meselenin asıl düğüm noktası başka yerdeymiş. Rasim Ozan, 'mevcut rejim'den kastın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yönetimi ve AK Parti hükûmeti olmadığını söylüyor. Ya ne? “Mevcut Rejim” Erdoğan ve AK Parti hükûmeti değilse asıl iktidarı elinde tutan kim? Mevcut rejim meğer Triumvira da denen bir “üçlü”nün kontrolündeymiş: Devlet Bahçeli, Hulusi Akar ve Hakan Fidan."

Son zamanlarda bu lafı eden başkaları da var

"Tayyip Erdoğan gibi güçlü bir siyasi lider söz konusu olduğunda bunu söyleyebilmek hakikaten tuhaf oluyor ama son zamanlarda bu lafları eden başkaları da var. Bir yerlerden yıllardır işittiğim 'Erdoğan’ın etrafını saran grupların, kendisine ulaşamayan bakanların, aylardır görüşemeyen danışmanların hikâyeleri' anlatılıp duruyor."

İsmail Saymaz ile Nihal Bengisu Karaca'nın konuşması

Hatta MEVCUT REJİM için Habertürk’ten NBK ile Halk TV’den İS arasında geçtiği söylenen diyalog da bunun delili olarak gösteriliyor:

NBK- Her ağzınızı açtığınızda Erdoğan’a yükleniyorsunuz. Adamı büyütüyorsunuz.

İS- İktidar onun elinde, icraat onun icraatı, tabii ki onu eleştireceğiz.

NBK- İyi de kantarın topuzu epey kaçtı, ağzınızdan bir kere olsun Devlet Bahçeli, Hulûsi Akar, Hakan Fidan çıkmadı.

İS- Onları bırak eleştirmeyi, isimlerini anmamız bile yasak bizde.

NBK- Halk TV’de mi yasak?

İS- Evet, sizde değil mi? Bahçeli size ayar verdikten sonra ağzınızı açabiliyor musunuz? Hakan Fidan’la, Hulûsi Akar ile ilgili tek eleştiriniz var mı?

NBK- ?!..

Meğer Rasim Ozan’a göre Nagehan Alçı da MEVCUT REJİM derken bu isimleri kastediyormuş. Bu size inandırıcı geldi mi?