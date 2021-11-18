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Bill Gates'ten koronavirüs öngörüsü! 2022'de bu olacak

Bill Gates'ten koronavirüs öngörüsü! 2022'de bu olacak

Koronavirüs ve aşılar ile tartışmaların odağı Microsoft'un kurucusu Bill Gates, koronavirüs ile ilgili öngörülerde bulundu. Covid kaynaklı ölümlerin 2022’nin ortasında çok düşük seviyelere gerileyeceğini söyledi.

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Milyader iş insanı Bill Gates, Singapur’da düzenlenen Bloomberg’ün bir panelinde koronavirüsün durumuna ilişkin iddialarda bulundu.

Bill Gates, yeni tehlikeli varyantların ortaya çıkmadığı varsayıldığında, Covid-19 ölümleri ve enfeksiyon oranlarının gelecek yılın ortasına kadar mevsimsel grip seviyelerinin altına düşebileceğini söyledi.

Hem hastalık yoluyla hem de aşı yoluyla bağışıklık sağlanmasının yanı sıra ilaçların da geliştirildiğini hatırlatan Gates, “Ölüm ve hastalık oranının çok düşeceğini tahmin ediyorum” yorumunu yaptı.

Gates, dünyayı Covid-19'a karşı aşılama konusundaki kısıtlamaların gelecek yıl değişeceğini, arz sorunlarının çözülüp yerini bunların hepsinin lojistik olarak nasıl dağıtılacağına ilişkin sorular alacağını belirtti.

Gates, “Dünya gelecekte yeni salgın tehditlerinin önüne geçmek için gribi de ortadan kaldırmalı” ifadesini kullandı.

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