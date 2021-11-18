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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

iPhone'ları artık evde tamir edeceğiz! Apple tamir parçaları hazırlayacak

iPhone'ları artık evde tamir edeceğiz! Apple tamir parçaları hazırlayacak

Apple akıllı telefonunu kendi tamir etmek isteyenler için orijinal parçalar dökümanlar ve aletleri temin etmelerini kolaylaştıracağını açıkladı.

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Apple'dan yapılan açıklamada, kullanıcıların orijinal yedek parçalara erişiminin eskisi kadar sınırlandırılmayacağı vurgulanarak, kullanıcıların Apple'ın sağladığı parçalar, dokümanlar ve araçlar ile kendi tamir işlemlerini kendileri yapabileceği belirtildi.

iPhone 12 ve iPhone 13 sahiplerinin batarya, ekran ve kamera modülü gibi en önemli yedek parçaları doğrudan Apple'dan satın alabilecekleri ifade edilen açıklamada, bunları şirketin sağlayacağı aletlerle kendi başlarına değiştirebilecekleri bildirildi.

Kullanıcıların kendi kendine onarımları için parça satışı gelecek yılın başlarında ABD'de başlayacak ve 2022'de diğer ülkelere yayılacak. Kullanıcılar daha sonraki zamanda M1 çipli Mac bilgisayarlar için de parçalar satın alabilecek.

Apple'ın en yaygın onarımlar için 200'den fazla parça ve onarım için aletler sunması bekleniyor.

Apple, daha önce, yalnızca yaklaşık 5 bin yetkili servis sağlayıcısı ve 2 bin 800 bağımsız onarım hizmeti sağlayıcısına orijinal parçalara erişimi sağlıyordu.

Apple'ın onarımlarını kendileri yapmak isteyenler için bir seçenek sunması tüketici hakları savunucularının uzun yıllar akıllı telefonların kullanım sürelerini uzatmak için "onarım hakkı" talepleri sonrası gelmesi dikkati çekti.

Öte yandan, daha fazla özelliğe sahip olan yeni cihazların onarımları daha karmaşık hale gelirken, Apple, kendi kendine onarımın "elektronik cihazları onarmak için bilgi ve deneyime sahip, teknolojiden anlayan kişilere" yönelik olduğunu belirtti.

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