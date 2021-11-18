BIST 1.707
DOLAR 10,73
EURO 12,17
ALTIN 639,44
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Bursa'da eve giren hırsızlar bebek kamerasından belirlendi! Şebeke çökertildi

Bursa'da eve giren hırsızlar bebek kamerasından belirlendi! Şebeke çökertildi

BURSA'nın Mudanya ilçesinde bir eve giren hırsızlar, ailenin bebeklerini izlemek için yatak odasına yerleştirdikleri güvenlik kamerası sayesinde tespit edildi. İkiz plaka kullanarak hareket eden şüphelileri yakalamak 60 bin aracı inceleyen ekipler, İstanbul ve Kocaeli'de eş zamanlı baskın yaptı.

Abone ol

Olay, 4 ve 8 Eylül'de Mudanya ilçesinde meydana geldi. 2 ayrı evden hırsızlık yapıldığı ile ilgili yapılan ihbarın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Hırsızların girdiği evlerin birinde ailenin çocuklarını izlemek için yatak odasına yerleştirdiği güvenlik kamera görüntülerine ulaşan ekipler, şüphelilerin Marmara bölgesinde birçok ilde hırsızlık olaylarına karışan A.C. (22), M.C. (24), F.G. (25) ve G.Ş. (26) olduğunu tespit etti.

İstanbul ve Kocaeli'de baskın

Ekipler, şüphelilerin internet sitesinde satışa konulan araçların plakalarını kopyalayarak 'ikiz plaka' oluşturduklarını ve kiraladıkları otomobillere bunları takarak gezdiklerini belirledi. Şebeke üyelerinin kullandığı aracın gerçek plakasına ulaşmak için yaklaşık 60 bin araç inceleyen ekipler, şüphelilerin İstanbul ve Kocaeli' de kaldıkları adreslere ulaştı. Özel harekat polisinin de katılımıyla adreslere baskın düzenleyen ekipler, 4 şüpheli ile birlikte sahte plakaları basan B.G.'yi (26) de gözaltına aldı. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü. Şüphelilerin hırsızlık yaptığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı. Bellerinde silahlarla evlere giren şüphelilerin rahat tavırları dikkat çekti.

ÖNCEKİ HABERLER
Kocaeli'de 3. kattan düşerek ölmüştü! Baba ve ağabey için karar çıktı
Kocaeli'de 3. kattan düşerek ölmüştü! Baba ve ağabey için karar çıktı
Koronavirüste maskenin önemi bir kez daha ortaya çıktı
Koronavirüste maskenin önemi bir kez daha ortaya çıktı
HDP'li Selahattin Demirtaş'tan Kemal Kılıçdaroğlu'na tam destek! 'Söz; biz de helalleşeceğiz'
HDP'li Selahattin Demirtaş'tan Kemal Kılıçdaroğlu'na tam destek! 'Söz; biz de helalleşeceğiz'
Aksaray'da namaza giderken yaşlı adam feci şekilde can verdi
Aksaray'da namaza giderken yaşlı adam feci şekilde can verdi
18 Kasım evde bakım maaşı yatan iller yeni listesi-2021
18 Kasım evde bakım maaşı yatan iller yeni listesi-2021
Uğur Şahin ve Özlem Türeci'ye Gelecek Ödülü
Uğur Şahin ve Özlem Türeci'ye Gelecek Ödülü
Putin orduyu sınıra yığdı ABD Savunma Bakanı Austin'den açıklama
Putin orduyu sınıra yığdı ABD Savunma Bakanı Austin'den açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evini fotoğraflayan İsrailli çift serbest bırakıldı! Erdoğan'a teşekkür ettiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evini fotoğraflayan İsrailli çift serbest bırakıldı! Erdoğan'a teşekkür ettiler
İçişleri Bakanlığı 124 sözleşmeli personel alacak! Son başvuru tarihi 3 Aralık
İçişleri Bakanlığı 124 sözleşmeli personel alacak! Son başvuru tarihi 3 Aralık
İstanbul'da işe gitmek için otobüs bekleyen 2 kardeşten biri öldü biri yaralandı!
İstanbul'da işe gitmek için otobüs bekleyen 2 kardeşten biri öldü biri yaralandı!