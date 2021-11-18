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Balıkesir'de belediye destek evi koordinatörü 14 yaşındaki çocuğa cinsel istismardan tutuklandı

Balıkesir'de belediye destek evi koordinatörü 14 yaşındaki çocuğa cinsel istismardan tutuklandı

BALIKESİR Bandırma'da Belediye Eğitim Destek Evi Koordinatörü S.S., 14 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınarak tutuklandı.

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Balıkesir Bandırma'dan tüyler ürperten bir haber geldi. Belediye Eğitim Destek Evi Koordinatörü S.S., 14 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınarak tutuklandı.

Anne M.K., şu an 17 yaşında olan kızının sürekli olarak destek evinde tanıdığı S.S.'nin evine ders çalışma bahanesiyle gitmesinden şüphelendi.

Kızıyla konuşan M.K. gerçeği öğrendi. Anne M.K.'nin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanan S.S.'nin iddiaları reddettiği öğrenildi.

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