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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Uğur Şahin ve Özlem Türeci'ye Gelecek Ödülü

Uğur Şahin ve Özlem Türeci'ye Gelecek Ödülü

Almanya Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Frank-Walter Steinmeier'in 250 bin avro değerindeki ödülü Berlin'de BioNTech şirketi kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci ile Christoph Huber ve Katalin Kariko'ya takdim ettiği ifade edildi.

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25. Alman Gelecek Ödülü Kovid-19 aşısını geliştiren BioNTech kurucularına verildi. Açıklamada, bilim insanları ekibinin, mRNA üzerinde yıllarca süren araştırmalara ve Kovid-19'un katlanarak yayılacağına dair ön görüye dayanarak virüse karşı aşı geliştiren ilk kişiler oldukları vurgulandı.

Federal Eğitim ve Araştırma Bakanı Anja Karliczek, ödüle ilişkin yaptığı açıklamada, BioNTech'in pandemide elde ettiği başarının çığır açıcı ve ilham verici olduğunu belirterek, "Güvenli ve etkili bir aşının geliştirilmesiyle BioNTech araştırmacıları dünya çapında milyonlarca insanın hayatını kurtardı ve onların ciddi hastalıklardan korunmasına katkıda bulundu. Böylece BioNTech, bir yıl içinde Kovid-19 pandemisine karşı mücadelede bir dönüm noktası oluşturdu. Bu başarıya, uzun yıllara dayanan araştırma fonumuzla katkıda bulunabildiğimiz için gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Almanya'da Cumhurbaşkanı, seçkin araştırma ve geliştirme projelerini Alman Gelecek Ödülü ile onurlandırıyor.

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