AK Partiden muhalefetin seçim çağrısına yanıt: 2023'te hak ettikleri cevabı alacaklar

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, 2018 seçimlerinden sonra 6 kez seçimi gündeme getirmiş bir ittifakın sürekli seçim isteyerek milleti ekonomik olarak çok daha fazla bir darboğaza itme gayretinden başka hiçbir anlayışa sahip olmadığını söyledi.

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AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, düzenlediği basın toplantısında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaretine ilişkin, "CHP Genel Başkanı ve İYİ Parti Genel Başkanı bir zirve düzenleyip 2018 seçimlerinden bugüne sürekli ikişer, üçer ay arayla gündeme getirdikleri seçim konusunu yeniden milletimizin önüne getirmişlerdir. Açıkçası karşıda duran ittifakın Türkiye düşmanlarıyla 'dostlarımız' diyerek iktidar yoluna yürüdüklerini iddia ederlerken, seçimi kazanacaklarına asla inanmıyorlar" diye konuştu.

Küresel bir salgın ortamında toplumsal yaşamın, ekonomik hayatın etkilendiği bir süreçte vatandaşların sağlığını tehlikeye düşürecek, ekonomik ve toplumsal yapıyı bozacak bir seçim gündeminin neden getirildiğini soran Özkan, "Seçimi kazanacağından değil elbette. 10 yıldan beri 11 seçim kaybetmiş bir lider yine yeniden seçim vaadi ile kamuoyunun önüne getirirken tek bir derdi var. O da milletimizi seçim süreçlerinden, iş dünyasının, yatırımcılarının kendi kabuğuna çekilme sürecini tetikleyerek acaba bir ekonomik resesyon hayata geçirebilir miyiz? Dertleri bu. Bunu başaramayacaksınız" değerlendirmesinde bulundu.

"2023'te hak ettikleri cevabı alacaklardır"

Cumhur İttifakı ile 2023'ün kutlu hedefine ulaşacaklarını dile getiren Özkan, "2018 seçimlerinden sonra tam 6 kez seçimi gündeme getirmiş olan bir ittifak sürekli seçim isteyerek milletimizi ekonomik olarak çok daha fazla bir darboğaza itme gayretinden başka, 'Dünya yıkılsın da bana bir koltuk verilsin' anlayışından başka hiçbir anlayışa sahip değildir. Bu kadar seçimi gündeme getirerek milletimizi sürekli kendi şahsi menfaatlerini öne çıkartarak bir darboğaza itme gayreti içerisinde olanları milletimize şikayet ediyoruz. İnşallah 2023'te hak ettikleri cevabı alacaklardır" ifadesini kullandı.

Salgının ortaya koyduğu ekonomik sıkıntıları tamamen bertaraf edeceklerini kaydeden Özkan, bu noktada milletin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Cumhur İttifakı'na olan inancının tam olduğunu vurguladı.

"Hakkımızı helal etmiyoruz"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine ilişkin Özkan, şu yorumda bulundu:

"Geçmişi milletimizin değerleri ile hesaplaşmak olan, geçmişinde milletimizle sürekli kavga yürüten, demokrasiyi yüceltmek yerine tek parti dönemi uygulamalarıyla maalesef demokrasinin neşvünema bulmasına engel olmak isteyen düşüncenin Cumhurbaşkanımıza güzel bir söz söylemesini beklemezdik. Yine Türkiye düşmanlarını dostları olarak görmek suretiyle 'Milletimize dayanarak iktidara geleceğiz' anlayışını bir kenara bırakarak, 'Dostlarımızla beraber iktidara geleceğiz' anlayışına sahip olanların Cumhurbaşkanımıza iyi, hoş bir söz etmelerini elbette beklemeyiz."

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, "Bugün özgür, demokratik Türkiye'de Cumhurbaşkanımıza her türlü hakaret edip ondan sonra da 'Bu ülkede demokrasi, hukuk, özgürlük yoktur' demek asla demokrasi, özgürlük beklentileri ile tevili kabil olmayan yaklaşımdır. dedi.

Adnan Menderes, Turgut Özal, Necmettin Erbakan, Tansu Çiller'e ne yapılmışsa Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da aynısının yapıldığını anlatan Özkan, "Sonra da çıkıp helalleşme istiyorlar, hakkımızı helal etmiyoruz. Milletimizin hakkını, hukukunu da sonuna kadar sizlerden hesabını soracağımızı ifade ediyorum" diye konuştu.

"Parlamentoda Cumhur İttifakı olarak bizler güçlüyüz"

Demokrasi serüveninde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin demokrasinin taçlandığı nokta olduğunun altını çizen Özkan, şöyle devam etti:

"Bu anlamda parlamentoda zaten AK Parti ve MHP, Cumhur İttifakı olarak bizler güçlüyüz. Bu anlamda parlamentonun iradesi de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni hayata geçiren siyasal anlayışın ve ittifakın iradesidir. Bütün siyasi partiler, 'Acaba neden yüzde 70 oy alamıyorum' diye yüzde 50 artı 1 değil, çok daha yukarısını hedeflemeli ve milletimizi kucaklamak suretiyle AK Partinin ve Cumhur İttifakının yaptığı gibi milletimizle gönül köprüleri kurma gayreti içerisinde olmalıdır. Milletimizi kucaklayan anayasal modelimiz milletimizin beklentilerini hayata geçirecek olan yüzde 50 artı 1 modeli ülkemizin, milletimizin yarınlarını aydınlatacak ve 2023'ün kutlu hedefine Türkiye'yi dünya milletleri ile çok daha güçlü bir şekilde rekabet edebileceği bir güçlü istikamete çok daha hızlı ulaştıracağına inanıyoruz."