Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul Sözleşmesini gündemimizden tamamen çıkardık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Hükümet Başkanı Pedro Sanchez ile görüşmesinin ardından anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan İspanya Başkanı ile mutabık kaldıklarını ifade ederek "Büyük bir uçak gemisi yapmayı hedefliyoruz" dedi. İki ülke arasındaki ticaret hedefinin ise 20 milyar dolar olduğunu açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Sözleşmesi'ni soran İspanyal gazeteciye, "Tamamen gündemimizden çıkardık. Çünkü bu sözleşmeyle atılacak adımları zaten normal yasalarımızda, gündemimizde var." dedi.

Türkiye-İspanya Hükümetlerarası 7. Zirvesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez başkanlığında gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Hükümet Başkanı Sanchez ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

İki ülke arasındaki ilişkilerin ele alındığı en üstü düzey platform bu. İlişkilierimizi kapsamlı ortaklık olarak tanımlamaya karar verdik. Bir zirve takip mekanizması kuracağız. İkili ticaret hacmimiz daha şimdiden önceki yılın rakamlarını yakaladı. 20 milyar dolarlık hedefimizi henüz yakalamadık. Bunu yakalayacağımıza inanıyorum. İspanyol bankası BBVA tarafından yapılan açıklamalar Türkiye'ye olan güvenin en somut göstergesidir.

600'den fazla şirketin Türkiye'deki yatırımlarından memnuniyet duyuyor, daha fazla yatırım çağrımızı yineliyoruz. Türkiye ve ispanya Avrupa güvenliği için stratejik konumu olan iki NATO müttefiktir.

Birçok NATO ülkesi, buradaki Patriot'larını götürürken İspanya bunu yapmamıştır. İspanya'nın bu tutumunun, diğer bazı müttefiklerimizce örnek alınmasını temenni ediyorum. Ülkelerimizin potansiyeli ile sanayi alanınındaki iş birliğimizi daha da geliştirmeyi arzu ediyoruz. İspanya ile uçak gemisi yaptık, şu anda denize indirmiş vaziyetteyiz. Bunun çok daha büyüğünü İspanya ile yapalım istiyoruz.

AB ile ilişkiler

Avrupa Birliği ilişkileri de görüştük. Avrupa Birliği'nin artık çalışmalarını hızlandırması ve somut adımlar atması gerekiyor. Birkaç üye ülkenin küçük hesaplarının Avrupa Birliği'ni ve NATO-Avrupa Birliği ilişkilerini zayıflatmasına izin verilmemelidir. Gümrük Birliğini Anlaşmasının güncellemesi ve vatandaşlarımıza vize muafiyeti tanımlanması çalışmalarına başlanmalıdır. Avrupa ve NATO'nun sınırlarını koruyan İspanya önemli yük üstlenmiştir. İspanya'nın bugüne kadarki kıymetli destekleri sürdürmesinin tüm taraflar tarafından faydalı olacağına inanıyorum. Avrupa Birliğinin artık ülkemizle ilişkilerine stratejik bir bakış açısıyla yaklaşması ve somut adımlar atması gerekiyor.

SORU - CEVAP

Uçak gemisi

İlk uçak gemimiz büyük ölçekli değil. Büyük ölçekli olanı bundan sonra yapacağız. Değerli dostum ile mutabıkız. Bununla beraber belki denizaltı yapımı da gündem de olabilir.

Koronavirüs aşıları

Aşılama konusunda iyi durumdayız. Bu yıl sonuna kadar kendi aşımız TURKOVAC da piyasaya sürme durumu söz konusu. Bizim bunu da hallettikten sonra aşı konusunda bir sıkıntımız olmayacak. Gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelere de yardım etmeye devam edeceğiz.

İstanbul Sözleşmesi tartışması

''İktidarımız kadına şiddet noktasında çok ama çok hassastır. Maalesef bu dönemde bazı kadına şiddet noktasındaki uygulamalar bizi rahatsız etmektedir. Bunların üzerine gerek emniyet teşkilatımız gerek Adalet Bakanlığımız olarak şiddetle gidiyoruz. Bu konuda gerekli olan her türlü adımları atıyoruz, atacağız. İstanbul Sözleşmesi konusuna gelince, İstanbul Sözleşmesi'ni tamamen gündemimizden çıkardık. Çünkü bu sözleşmeyle atılacak adımları zaten normal yasalarımızda, gündemimizde var. Kadın bizde en kutsal varlıktır. Kadının bu kutsiyetine asla leke gelmesine müsaade etmeyiz. Çünkü bizde aile kavramı çok hassastır. Aile kavramı üzerinde de önemsediğimiz bu durumu lekelemek suretiyle buna müsaade etmeyiz. İstanbul Sözleşmesi'ne de gerek yok dedik ve kaldırdık."

S 400'ler konusu

S-400 konusundaki hususta, Rusya ve Türkiye detay açıklama yapmama üzerinde mutabık kaldı. Bu tarz açıklamalar girmiyoruz. Bu aramızdaki hasassiyetitir.