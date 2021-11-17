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Mesut Özil'den Galatasaray açıklaması: Yeneceğiz

Mesut Özil'den Galatasaray açıklaması: Yeneceğiz

Fenerbahçe'nin tecrübeli yıldızı Mesut Özil, Galatasaray derbisi öncesi iddialı açıklamalarda bulundu. 33 yaşındaki isim, "Galatasaray'ı yeneceğiz" dedi.

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Fenerbahçe'nin yıldız ismi Mesut Özil, Galatasaray derbisi öncesinde FB TV'ye açıklamalarda bulundu.

İşte Mesut Özil'in konuşmasından öne çıkanlar:

"Heyecanlıyız. Güzel bir maç oynayacağız. Takım olarak hazırız. Elimizden geleni yapacağız 3 puanı almak için.

Galatasaray derbisi en üst zirve. Küçüklükten beri Fenerbahçeliyim. Derbileri izleyerek büyüdük. Pazar günü ilk 11'de olursam ben de derbide olacağım.

Gurur verici bir şey çubuklu formayı giymek. Her zaman hayalimdi. Allah nasip etti. İnşallah takımıma yardım edebilirim. Takımca hedeflerimiz var. Kendi hedeflerim de var. İnşallah hedeflerimize ulaşırız."

"Galatasaray'ı yeneceğiz"
"Birkaç isim eksik, milli takımdalar. Onların yokluğunda hazırlanıyoruz. Çok çalıştık, çok motiveyiz. Herkesin morali yüksek, belli oluyor. Maç heyecanı var herkeste. İnşallah hazır olup, Galatasaray'ı yeneceğiz.

Evet, bir de şu gerçek var. Herkes biliyor. Pazar günü çok çok önemli bir maç. Sadece bizim için değil, camiamız için de. Herkes derbinin farkında. Sahada ve idmanda herkesin o hırsı belli oluyor. Pazar günü en iyi şekilde çıkarak, maçı kazanmaya gidiyoruz."

"Taraftarımız dua etsin, bize güvensin"
"Taraftarlar her zaman bize güvensin. Bize destek olsunlar ve sahip çıksınlar. Takım olarak onlara ihtiyacımız var. Onların desteğiyle, dualarıyla inşallah; sezon sonunda da hedeflerimize ulaşırız.

Biliyoruz, zor dönemden geçiyoruz ama biz takım olarak da oradan çıkmasını biliriz. Dua edin. Biz takım olarak hazırız. Pazar günü camiamıza da inşallah bu 3 puanı hediye edeceğiz."

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