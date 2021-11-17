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MSB'den kritik görüşme sonrası açıklama: ABD ile mutabık kaldık

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
MSB'den kritik görüşme sonrası açıklama: ABD ile mutabık kaldık

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ABD'de yapılan askeri heyetler arasındaki toplantının olumlu ve yapıcı bir ortamda geçtiğini, müteakip toplantının Türkiye'de yapılması konusunda mutabık kalındığını açıkladı. Toplantıda F-35 ve F-16 konularının da ele alındığı bildirildi.

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Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada Türkiye ile ABD'nin savunma bakanlıkları arasında yüksek düzeyli savunma grup toplantısının Washington'da icra edildiği belirtildi.

Açıklamada görüşmeye ilişkin, "Olumlu ve yapıcı bir ortamda geçen toplantıda askeri heyetler arasında ikili ve bölgesel savunma güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Müteakip toplantının Türkiye’de yapılması konusunda mutabık kalındı" ifadeleri kullanıldı.

Toplantıda F-35 ve F-16 konularının da ele alındığı bildirildi.
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