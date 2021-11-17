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Konya'da karşı şeride geçen kamyonet otomobile çarptı: 2 ölü

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Konya'da karşı şeride geçen kamyonet otomobile çarptı: 2 ölü

KONYA’nın Akşehir ilçesinde, kontrolden çıkarak karşı şeride geçen kamyonet otomobile çarptı. Kazada 2 sürücü de hayatını kaybetti. 

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Kaza, saat 14.00 sıralarında Akşehir- Afyonkarahisar yolunun Yeniköy mevkisinde meydana geldi. Davut Taktak yönetimindeki 42 FCM 79 plakalı kamyonet, kontrolden çıkıp, karşı şeride geçerek İsmail Kuzucu’nun kullandığı 42 AJJ 254 plakalı otomobile çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, 2 sürücünün de yaşamını yitirdiğini belirledi. Davut Taktak ile İsmail Kuzucu’nun cansız bedenleri, kaza yerindeki inceleme sonrası otopsi için Akşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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