BIST 1.706
DOLAR 10,58
EURO 11,98
ALTIN 634,32
HABER /  SPOR

38 yaşında Barcelona'ya imza atan Dani Alves: Ben sahada konuşurum

38 yaşında Barcelona'ya imza atan Dani Alves: Ben sahada konuşurum

Brezilyalı futbolcu Dani Alves, Barcelona ile sezon sonuna kadar geçerli olacak sözleşmeye imza attı.

Abone ol

Barcelona'da 8 sezon (2008-2016) forma giyen ve 5,5 yıl aradan sonra Katalan kulübüne geri dönen 38 yaşındaki defans oyuncusu Alves, Nou Camp Stadı'nda kendisini bekleyen 10 bin kadar taraftarın önünde yeni sözleşmesine imza attı.

Barcelona'ya ücret almadan gelen Alves'in, 1 Ocak'tan itibaren oynayabileceği ve sözleşmesinin 1 yıl uzatma opsiyonuyla sezon sonunda sona ereceği bildirildi.

Tecrübeli futbolcu, Barcelonalı taraftarlara hitaben yaptığı konuşmada, "Eğer hatırlarsanız burada en son kez mikrofonu elime aldığımda, bu rüyanın ne kadar süreceğini bilmediğimi söylemiştim. Rüya henüz bitmedi, bu yüzden tekrar buradayım." dedi.

Diğer yandan Alves, Barça TV'ye verdiği röportajda, "Kariyerimin en büyük ve en özel mücadelesi. Birçok kişi bunu bir felaket gibi düşünüyor ama sakin olsunlar, ben sahada konuşurum. İnsanlar benimle ilgili şüphe duyduklarında ben daha da kendimi güçlü hissediyorum." şeklinde konuştu.

Barcelona'ya hiçbir para almadan geldiğini, zor dönemden geçen takıma yardım etmek istediğini vurgulayan Alves, "Geçmişte de zor günler oldu. Birlik olarak bunu atlattık. Şimdi iyi bir enerjiye konsantre olma zamanı. Kulübün olması gereken yere gelmesi için ben böyle yapacağım. Bu bir takım işi." ifadelerini kullandı.

Andres İniesta ve Hristo Stoichkov'a atfen "8" numaralı formayı seçtiğini anlatan Alves, Barcelona'da iyi işler yaparak Brezilya Milli Takımı ile 2022 Dünya Şampiyonası'na gitmek istediğini söyledi.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da hangi ilçelerin zemini sağlam depremden etkilenecek ilçeler listesi
İstanbul'da hangi ilçelerin zemini sağlam depremden etkilenecek ilçeler listesi
Terör örgütü üyeliğinden aranan Suriyeli sanatçı yakalandı
Terör örgütü üyeliğinden aranan Suriyeli sanatçı yakalandı
İstanbul'da dumanlar gökyüzü sardı! Binanın çatısı alev alev yandı
İstanbul'da dumanlar gökyüzü sardı! Binanın çatısı alev alev yandı
İstanbul depreminde fay hattı üstündeki ilçeler hangisi 2020
İstanbul depreminde fay hattı üstündeki ilçeler hangisi 2020
Kırşehir'de gazeteciliği bırakıp bu işe başladı! Talebe yetişemiyor
Kırşehir'de gazeteciliği bırakıp bu işe başladı! Talebe yetişemiyor
Düzce fay hattı haritası nereden geçiyor 2021
Düzce fay hattı haritası nereden geçiyor 2021
Deprem uzmanları konuşttu: 1999 depreminin fayı Daha büyük deprem bekleniyor mu?
Deprem uzmanları konuşttu: 1999 depreminin fayı Daha büyük deprem bekleniyor mu?
İstanbul depremiyle ilgili zaman verildi! Tehlikedeki illerin sayısı 24'e yükseldi işte o iller
İstanbul depremiyle ilgili zaman verildi! Tehlikedeki illerin sayısı 24'e yükseldi işte o iller
Mesut Özil'den derbi öncesi taraftara destek çağrısı
Mesut Özil'den derbi öncesi taraftara destek çağrısı
Sıfır arabalar rezidansların otoparklarında stoklandı site yönetiminden şoke eden cevap
Sıfır arabalar rezidansların otoparklarında stoklandı site yönetiminden şoke eden cevap