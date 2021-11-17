AK Parti Bismil İlçe Başkanı Ramazan Yıldız hakkında suç duyurusu küfürler şoke etti

Diyarbakır’da AK Parti Bismil İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Yıldız’ın, rüşvetle suçlanan AK Parti Bismil İlçe Başkanı Veysel Yağmur hakkında suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı.

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Diyarbakır'da AK Parti Bismil İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Yıldız, İlçe Başkanı Veysel Yağmur hakkında kendisine hakaret ve tehdit ettiğini belirterek 3 Haziran’da Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Medyaradar sitesinde yer alan habere göre savcılığa verilen suç duyurusu dilekçesinde, AK Parti İlçe Başkanı Yağmur ile Yıldız’ın telefon konuşmasının dökümüne yer verildi. Konuşmanın ses kaydının da eklendiği dilekçede, Yağmur’un Yıldız’a hakaret ve tehdit ettiğine yönelik ifadeler yer aldı.

Dilekçede şoke eden diyaloglar

Dilekçede ikili arasındaki konuşma şöyle aktarıldı:

Veysel Yağmur: Ramo, görevin nedir aslanım? Beni tanıyor musun? Numaram var mı sende?

Ramazan Yıldız: Tanımadım, numaran yok bende…

Veysel Yağmur: Ben başkan… Görevin nedir partide?

Ramazan Yıldız: Ben gençlik teşkilat başkanıyım…

Veysel Yağmur: B*k ye… Görevini yap gelirsem seni çivi gibi yere çakarım. Ramazan senin s***ni ananın ve sülalenin *** s**arım gelirsem.

Ramazan Yıldız: Hayırdır başkanım, ben ne yaptım?

Veysel Yağmur: Bir daha kadın kollarını ararsan… İşini yap.

Ramazan Yıldız: İşimi yapıyorum başkanım.

Veysel Yağmur: Gelirsem s**ini a**nın ***na ***arım. Ben geliyorum partiden çık…

Dilekçede Yağmur’un baskı, tehdit ve hakaret suçu işlediği aktarıldı, cezalandırılması istendi.

Rüşvet iddiası

Diyarbakır'ın Bismil İlçesi AK Parti İlçe Başkanı Veysel Yağmur, daha önce rüşvet almakla suçlanmıştı. Diyarbakır'ın Bismil İlçesi, Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Akyol ve Veysel Yağmur'un kaçak inşaatlar yaptırdığı bu sayede büyük rüşvetler aldıkları iddiaları ortaya atılmıştı.

Yeni kaymakamla birlikte ihalelere düzenleme getirildi

Ortaya çıkan haberlere göre AK Parti İlçe Başkanı Yağmur ve Belediye Başkan Yardımcısı Akyol'la ilgili rant iddiaları, Bismil Kaymakamlığı görevine 20 Ağustos 2021 tarihinde Enver Zengince'nin atanmasıyla bozuldu. Yeni kaymakam belediyedeki tüm ihaleleri şeffaflık ilkesi ile yaptırmaya başladı. Açık usulle yapılan ihalelere Bismil'de faaliyet gösteren tüm şirketler katılmaya başladı. İhaleler kamu yararına adil şekilde düzenlenmeye başlandı.

Rüşvet suçlaması

Yeni Kaymakam ve Belediye Başkanı Enver Zengince'nin bu hamlesi üzerine iddialara göre AK Parti İlçe Başkanı Veysel Yağmur ve Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Akyol bu kez de rüşvetle kaçak inşaatlar diktirmeye başladı. Bu durum Bismil'de çarpık kentleşmeyi de beraberinde getirdi. İlçede peş peşe mevzuata ve imar kanuna aykırı inşaatlar yükselmeye başladı.