İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan 'deprem' açıklaması

DÜZCE'deki orta şiddetli deprem İstanbulluları da korkuttu. Vali Yerlikaya kentte herhangi bir olumsuzluğun bildirilmediğini açıkladı.

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Düzce'de saat 15.40'ta meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından, saat 15:57'de 4.3 büyüklüğünde ikinci deprem meydana geldi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da da hissedilen Düzce merkezli deprem ile ilgili olarak kentte herhangi bir olumsuzluk bildirilmediğini kaydetti.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "İstanbul'umuzda da hissedilen Düzce merkezli deprem ile ilgili olarak ilimizde herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Hemşehrilerimize geçmiş olsun." ifadelerine yer verdi.