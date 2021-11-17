Düzce'de deprem oldu İstanbul da çok fena sallandı! Depremin büyüklüğü kaç AFAD ve Kandilli'den açıklama

İSTANBUL'da hissedilen merkez üssü Düzce olan 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İstanbulluları da korkutan deprem saat 15:40'ta oldu. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'dan son dakika açıklama geldi. Depremin ardından 4.3 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi.

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DÜZCE'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı başta İstanbul olmak üzere çevre şehirlerde de hissedildi. Düzce'de vatandaşlar korkuyla evlerinden dışarıya çıktı. 15.40'taki deprem sonrası 15.57'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

İstanbulluları korkutan deprem sonrası tüm gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ne çevrildi. AFAD depremin büyüklüğünü 5 olarak açıklarken Kandilli ise 5.3 olarak açıkladığı depremi düzelterek 5.2 olarak duyurdu. Depremin Sakarya, Bolu, Kocaeli gibi çevre illerde ve İstanbul'da hissedildiği öğrenildi.

Olumsuz durum yok

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu depremin ardından herhangi bir olumsuz ihbarın olmadığını sosyal medyadan duyurdu: "Düzce’de saat 15.40'ta gerçekleşen 5 büyüklüğünde depremin ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine ulaşan herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Düzce'mize ve hemşehrilerimize geçmiş olsun."

Düzce Valisi Cevdet Atay yaptığı açıklamada şu ana kadar herhangi bir olumsuz ihbar alınmadığını söyledi.

Kandilli: 5.2

Kandilli Rasathanesi, depremin Düzce'de meydana geldiğini ve şiddetinin 5.2 olduğunu duyurdu.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada depremin merkez üssü Düzce'nin Çilimli bölgesi. 5.2 şiddetindeki deprem 13.3 km derinlikte meydana geldi.

AFAD: 5.0

AFAD ise depremin şiddetini 5 olarak duyurdu. AFAD'dan şapılan açıklamada, depremin Düzce merkezde yerin 18 km derininde meydana geldiği duyuruldu.

Düzce'de depremi hisseden vatandaşlar sokaklara fırladı

AFAD yaptığı açıklamada olumsuz ihbar olmadığını duyurdu "Geçmiş olsun Düzce. Deprem sonrası, şu an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz."

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya "Düzce merkezli AFAD verilerine göre 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İstanbul'umuzda da hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun." dedi

Sakarya

Sakarya'da da deprem kentin büyük bölümünde vatandaşlar tarafından hissedildi.

Kentte yoğun kalabalığın bulunduğu Çark Caddesi'nde dükkanlarda bulunan vatandaşlar ve esnaf, bir süre dışarıda bekledi. Vatandaşlardan bazıları, telefonla yakınlarına ulaşmaya çalıştı.

Vali Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Düzce'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem, ilimizde de hissedilmiştir. Sahada yaptığımız taramalardan ve 112 Çağrı Merkezimize şu ana kadar olumsuz bir durum intikal etmemiştir. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Bolu

Bolu'da ise depremi hisseden vatandaşlar ve esnaf, bir süre dışarıda bekleyerek telefonlarla yakınlarına ulaşmaya çalıştı.

Vali Ahmet Ümit, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Deprem ilimizde de hissedilmiş olup yapılan ilk araştırmalar neticesinde herhangi bir olumsuzluk bildirimi alınmamıştır. Tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerimi iletir, tedbirli olunmasını rica ederim. Rabbim tekrarından korusun."