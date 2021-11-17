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Dünyanın en ucuz otomobili Türkiye’ye geliyor! Fiyatı sadece 20 bin TL

Dünyanın en ucuz otomobili Türkiye’ye geliyor! Fiyatı sadece 20 bin TL

Çin menşeili araç üreticisi Changli, J10 modelini Türkiye'ye getirmeyi planlıyor. Aracın Türkiye'de satış fiyatının 20 bin TL olması bekleniyor.

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Dünyada koronavirüs salgınının çıkması ve çip krizinin yaşanmaya devam etmesi sıfır otomobil fiyatlarında artışlara neden oldu.

Dünyada yaşanan bu krizin ardından Türkiye'deki araba piyasası da etkilendi. Türkiye'de özellikle giriş seviyesindeki bir otomobil için 170 bin TL ile 200 bin TL arasında bir bedel ödemek gerekiyor.

Türkiye'ye gelecek iddiası

Çin piyasasında üretilen bir araç yükselen fiyatlara meydan okuyor. İddialara göre araç üreticisi Changli, Çin'deki en ucuz modeli olan J10'u Türkiye'ye getirmeyi planlıyor.

Yapılan açıklamalara göre Changli J10 Türkiye pazarındaki en ucuz otomobil olacak. Böylece Changli, J10'un kullanıcı kitlesini de genişletmiş olacak.

Changli J10'un Türkiye piyasasına girmesiyle birlikte fiyatının 20 bin TL civarında olacağı düşünülüyor.

 Changli J10, elektrikli bir otomobil. Saatte 35 km maksimum hıza ulaşan otomobil 3 kişilik olacak şekilde dizayn edildi. Ön ve arka lambalar led içerikli bir şekilde tasarlanmış. 

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